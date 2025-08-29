Rétvári Bence: Vámudvart avattak Vácon

Több mint félmilliárd forint magántőkéből új vámudvar nyílt Vácon - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára csütörtökön, a helyszínen.

Rétvári Bence kiemelte: ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lett a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja.

"Egy több éve zajló fejlesztésről beszélhetünk, aminek a révén akár a külföldi áruk Magyarországra érkezése szempontjából, vagy a magyar áruk külföldre exportálása szempontjából is egyre fontosabb helyszín Vác" - fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, hogy a vámudvar Budapesthez való közelsége révén a fővárosnak is besegíthet, Pest vármegye északi részét és Nógrád vármegyét is ki tudja szolgálni.

Emlékeztetett arra, hogy korábban már létrejött itt egy okosraktár, amely Magyarország egyik legnagyobb raktára. A létesítmény teljesen digitálizált és automatizált rendszerben működik.

Mostanra kiépültek az ipari vágányok is, és ezeken a vasúti síneken 26 nap alatt érkezik meg közvetlenül Kínából egy-egy konténer szerelvény - tette hozzá.

A vámudvarról szólva elmondta, hogy a fedett rész mellett nagy szabadtéri terület is rendelkezésre áll, vagyis nem csak adminisztratív szolgáltatás jött létre.

Kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az új váci vámudvar avatásán 2025. augusztus 28-án. MTI/Bruzák Noémi

