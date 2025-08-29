Rétvári Bence: Vámudvart avattak Vácon

Több mint félmilliárd forint magántőkéből új vámudvar nyílt Vácon - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára csütörtökön, a helyszínen.
Rétvári Bence kiemelte: ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lett a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja.
"Egy több éve zajló fejlesztésről beszélhetünk, aminek a révén akár a külföldi áruk Magyarországra érkezése szempontjából, vagy a magyar áruk külföldre exportálása szempontjából is egyre fontosabb helyszín Vác" - fogalmazott az államtitkár.
Hozzátette, hogy a vámudvar Budapesthez való közelsége révén a fővárosnak is besegíthet, Pest vármegye északi részét és Nógrád vármegyét is ki tudja szolgálni.
Emlékeztetett arra, hogy korábban már létrejött itt egy okosraktár, amely Magyarország egyik legnagyobb raktára. A létesítmény teljesen digitálizált és automatizált rendszerben működik.
Mostanra kiépültek az ipari vágányok is, és ezeken a vasúti síneken 26 nap alatt érkezik meg közvetlenül Kínából egy-egy konténer szerelvény - tette hozzá.
A vámudvarról szólva elmondta, hogy a fedett rész mellett nagy szabadtéri terület is rendelkezésre áll, vagyis nem csak adminisztratív szolgáltatás jött létre.
Kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az új váci vámudvar avatásán 2025. augusztus 28-án. MTI/Bruzák Noémi
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A miniszter szerint "egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók". "Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig" - írta.
-
Rétvári Bence kiemelte: ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lett a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja.
-
Simonyi Károly, magyar születésű amerikai szoftverfejlesztő, üzletember 2007-ben és 2009-ben űrturistaként járta meg a Nemzetközi Űrállomást. Mint mondta, az űrturisták ugyanabban a kiképzésben részesültek, mint az űrhajósok. Kiemelte, hogy a második alkalommal sokkal érdekesebb volt az űrutazás, mivel már felkészültebb volt és több ismerettel rendelkezett.