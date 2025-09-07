Soltész Miklós: a fiatalok ma nehezebben találják meg a Krisztushoz vezető utat

Ma a fiataloknak sokkal nehezebb megtalálni azt az életutat, amely Krisztushoz vezet, és igazából boldoggá teszi őket - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Nógrád vármegyei Héhalmon.
Soltész Miklós a Kisboldogasszony-templomban tartott Kisboldogasszony napi szentmise végén arról beszélt, hogy a Szűzanya mindig fontos szerepet töltött be a magyarság, a nemzet életében, és ilyen Kisboldogasszony ünnepe is.
Méltatta azt is, hogy Bódi Mária Magdolna és Carlo Acutis boldoggá avatását ezen a hétvégén, a katolikus egyház számára kiemelt ünnepen tartották meg.
Mint mondta, helyi és ferences diákok is ministráltak, szolgáltak a vasárnapi szentmisén, és sok fiatal jelen volt a templomban.
Soltész Miklós úgy fogalmazott: sokat küzdünk értük, sokat imádkozunk értük, sok módon próbáljuk segíteni, terelni az életüket abban a világban, amelyben sokkal nehezebb a helyzetük, hiába a nagyobb jólét, hiába a sok-sok lehetőség.
Hangsúlyozta: ez a hétvége mintát és példát ad mindannyiunknak, főleg a fiataloknak. Kifejtette, Bódi Mária Magdolna a tisztaságot vállalta, és ezért 24 évesen feláldozta az életét, Carlo Acutis pedig alig múlt el 15 éves, amikor már nemcsak szüleit térítette katolikus, keresztény hitre, hanem sok-sok fiatalt szólított meg.
Adjuk ezt tovább a fiataloknak, mutassunk a szenteken és boldogokon át példát a mai kor fiataljainak, szemben azzal a világgal, amely csak az erkölcstelent, csak az értéktelent hirdeti! - mondta Soltész Miklós, hozzátéve, hogy az értéktelent hirdetők milliónyi lájk, kattintás miatt elhiszik magukról, hogy értékesek.
Az államtitkár megköszönte, hogy a héhalmi közösség az elmúlt évtizedben 13 szerzetest, illetve papot adott, és megemlékezett Teofil atyáról, akit 73 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és akinek emléktáblája van a templomban.
Azt mondta: legyen biztatás ez a mostani fiatalok számára.
"Kérjük imádsággal, biztatással is, hogy ezek a fiatalok, akik itt vannak közöttünk, akár a papi, akár a szerzetesi hivatásra rátaláljanak, ők fogják nemzetünket, népünket, az egész országot megmenteni és továbbvinni"
- fogalmazott.
A héhalmi templom 2022-ben újult meg, kormányzati támogatással valósult meg az épület külső rekonstrukciója. Soltész Miklós vasárnap bejelentette, hogy a faluprogramban jövő év elején már belül is folytathatják a felújítást 25 millió forintból.
KÉP: FACEBOOK
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Soltész Miklós a Kisboldogasszony-templomban tartott Kisboldogasszony napi szentmise végén arról beszélt, hogy a Szűzanya mindig fontos szerepet töltött be a magyarság, a nemzet életében, és ilyen Kisboldogasszony ünnepe is.
-
"Hazánk büszkesége, hogy Európa legnagyobb ártéri erdeiben él a híres gemenci gímszarvas, amelynek bőgése szeptemberben betölti az egész környéket. Gemencen például a kisvasút varázsolja el az utazót, ahol a bőgés-hallgatás élményét előadás és agancsbemutató előzi meg, sőt gasztronómiai különlegességekkel is összeköthető az este" - olvasható a közleményben.
-
Rossi: nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre...