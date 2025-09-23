Szent István Intézet: Kiállunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mellett

A Szent István Intézet közleményben állt ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke mellett, akit – mint írják – „alaptalan, abszurd és minden határt átlépő aljas rágalmazás” ért az elmúlt napokban.

A közleményt Dr. Máthé Zsuzsa, az intézet igazgatója és a Digitális Polgári Körök koordinátora, valamint Dr. Nádor Koppány Zsombor, kutatási igazgató jegyezte.

Mint írták:

„Kiállunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, KDNP elnök, kereszténydemokrata politikus, férj és apa mellett. Az őt ért támadások a legsötétebb kommunista időket idézik, és túlmutatnak egyetlen személy lejáratásán: a hazug kísérlet közösségünket, valamint az állam működésébe vetett bizalmat is rombolja.”

A Szent István Intézet vezetői egyúttal követelik „az elkövetők jogi felelősségre vonását és a kommunikációs helyreigazítást”.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalásában erőteljesen visszautasította azokat a gyalázatos vádakat, amelyek az elmúlt napokban ellene megfogalmazódtak. A KDNP elnöke világossá tette: „Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub vád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom.” A miniszterelnök-helyettes kijelentette: „Nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni.”

GK