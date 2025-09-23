Szent István Intézet: Kiállunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mellett
2025. szeptember 23. 16:11
A Szent István Intézet közleményben állt ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke mellett, akit – mint írják – „alaptalan, abszurd és minden határt átlépő aljas rágalmazás” ért az elmúlt napokban.
A közleményt Dr. Máthé Zsuzsa, az intézet igazgatója és a Digitális Polgári Körök koordinátora, valamint Dr. Nádor Koppány Zsombor, kutatási igazgató jegyezte.
Mint írták:
„Kiállunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, KDNP elnök, kereszténydemokrata politikus, férj és apa mellett. Az őt ért támadások a legsötétebb kommunista időket idézik, és túlmutatnak egyetlen személy lejáratásán: a hazug kísérlet közösségünket, valamint az állam működésébe vetett bizalmat is rombolja.”
A Szent István Intézet vezetői egyúttal követelik „az elkövetők jogi felelősségre vonását és a kommunikációs helyreigazítást”.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalásában erőteljesen visszautasította azokat a gyalázatos vádakat, amelyek az elmúlt napokban ellene megfogalmazódtak. A KDNP elnöke világossá tette: „Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub vád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom.” A miniszterelnök-helyettes kijelentette: „Nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni.”
GK
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Mi a közös Donald Trump amerikai elnökjelölt, Andrej Babiš cseh miniszterelnök-jelölt és Charlie Kirk hitszónok-politikai aktivista ellen elkövetett támadásokban? Az, hogy mindegyiket fanatizált baloldali-liberális emberek hajtották végre. Ennek keretében érdemes vizsgálnunk a magyar ellenzékben is egyre inkább elharapózó erőszakos cselekményeket, felhívásokat, bujtogatást.
-
-
Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet politikai elemzője szerint újabb lejáratókampány zajlik a közéletben, amelyben kormánypárti politikusokat próbálnak bemocskolni alaptalan vádakkal. A Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Fel kell jelenteni Semjén Zsoltot! Ja, hogy nincs a feljelentéshez bizonyítéka senkinek, vagy bármiféle ténybeli alapja a vádnak?” – majd hozzátette, ez szerinte a „szokásos kommunista tempó”.