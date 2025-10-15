Szijjártó Péter: Magyarország nem mondhat le az orosz olajról és gázról
Magyarország nem tud és nem is fog lemondani az Oroszországból érkező olaj- és gázszállításokról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Moszkvában megrendezett Orosz Energiahéten.
2025. október 15. 12:34
A tárcavezető a TASS hírügynökség tudósítása szerint hangsúlyozta: az Európai Unió vezetői továbbra is nyomást gyakorolnak Magyarországra, hogy szüntesse meg energiafüggőségét Oroszországtól, azonban ez jelenleg technikailag lehetetlen.
„Ha elvágnak minket az orosz gázforrástól, a fennmaradó infrastruktúra nem lenne képes ellátni az országot”
– fogalmazott Szijjártó.
A miniszter szerint ugyanez érvényes az olajellátásra is, amelyet a Barátság kőolajvezeték déli ága biztosít. Mint mondta, a jelenlegi alternatív útvonalak – beleértve a Török Áramlat vezetéket helyettesítő forrásokat is – nem tudnák pótolni a kieső mennyiségeket.
„Nagyra értékeljük az orosz partnereinkkel kialakított együttműködést az energetika területén. Miért? Mert a tapasztalataink jók. Soha nem hagytak minket cserben: amikor többre volt szükségünk, többet kaptunk, amikor kevesebbre, kevesebbet. A szerződéseket mindig betartották. Miért kellene megszakítanunk ezt a kapcsolatot?” – tette fel a kérdést a külügyminiszter.
Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország hosszú távú gázvásárlási szerződéseket kötött a Gazprommal, és jelenleg is diverzifikálja energiaforrásait – többek között LNG-t vásárol a horvátországi Krk terminálon keresztül.
A miniszter kijelentette: Magyarország a jövőben is saját nemzeti érdekei alapján fog dönteni az energiaellátással kapcsolatos kérdésekben.
Gerzsenyi Krisztián
Címkék:
