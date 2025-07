Török Gábor: Jövő áprilisban a Fidesz szűk többséggel megnyerné a választást

Török Gábor politikai elemző legfrissebb előrejelzése szerint a jelenlegi politikai viszonyok alapján nagyobb az esélye annak, hogy a Fidesz szűk többséggel megnyeri a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választást.

2025. július 7. 11:36

A prognózist Török Gábor vasárnap tette közzé a közösségi oldalán, hangsúlyozva: nem arról van szó, hogy ki fogja megnyerni a választást, hanem arról, mit mutatnak a jelenlegi adatok, és mi tűnik valószínűnek ebben a pillanatban. Az elemző szerint bár több közvélemény-kutatás is a Tisza Párt előnyét jelzi, a Fidesz jelentős előnnyel bír az anyagi, személyi és médiabeli erőforrások terén. Megjegyzi, hogy a kampányfinanszírozásban is „brutális aszimmetria” jellemző, és a Fidesz képes lehet akár ellenzéki pártok „helyzetbe hozására” is, a politikai tér újrarendezése érdekében.

A 106 egyéni választókörzetre kitérve Török hangsúlyozta, hogy a Fidesz legtöbb jelöltje kipróbált, politikai nyomás alatt is működni képes szereplő, míg a Tisza jelöltjeit a nyilvánosság még nem ismeri, ami komoly kihívást jelenthet számukra a kampányban. A politikai napirend formálásában a Fidesz az elmúlt időszakban eredményes volt: megosztó, ideológiai jellegű témákkal hatékonyan szólította meg saját táborát.

Török szerint a Tisza Párt főként a „nem működik az állam” témakörében volt sikeres, de hosszabb távon hiteles szereplőkre és kormányzóképesség demonstrálására lesz szüksége – számolt be róla az Index. A jelenlegi gazdasági előrejelzések nem mutatnak radikális javulást vagy romlást a választásokig, így a meglévő politikai erőviszonyok jelentős elmozdulása nem valószínű. A kormányoldal ugyanakkor célzott programokkal még javíthatja egyes választói csoportok hangulatát – írja.

A Tisza számára lehetőség lehet, ha olyan programmal áll elő, amely hiteles és kívánatos jövőképet kínál a bizonytalan szavazók számára. Török Gábor hangsúlyozza: a prognózis nem végkövetkeztetés, hanem a jelenlegi adatokból levont valószínűségi becslés. Mint fogalmazott, „ahogy haladunk majd előre az időben, egyre okosabbak leszünk, hiszen ami ma beláthatatlan jövő, akkor már politikai tudás lesz”. Kapcsolódó tartalom

hirado.hu