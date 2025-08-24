Szent István-megemlékezés a Stephansdomban

Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.

Diaszpórában élő magyarokkal telt meg újra a bécsi Stephansdom. Immár több évtizedes hagyománya van annak, hogy Szent István királyt, az államalapítás és az új kenyér áldását együtt ünneplik az augusztus 20-át követő hétvégén.

Látványos, ünnepélyes bevonulással vette kezdetét szombaton, augusztus 23-án az ünnep: cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte. Egyet a budapesti székesegyházban, egyet Krakkóban, egyet pedig Bécsben őriznek.

A magyar nyelvű misét Mohos Gábor Esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott főpap celebrálta. A segédpüspök Szent István örökségét helyezte prédikációjának középpontjába: „A mai világban többen elbizonytalanodnak, de István királyunkban nem volt bizonytalanság, ez az örökségének a legszebb része. Kilátástalan helyzetben vitte előre a hite, mert az égiek felé fordult. Nem csak meg kell maradnia az örökségének, hanem a mai korra kell értelmeznünk, megőrizve az örök értékrendet. Ha igazán örökösei vagyunk, akkor cselekszünk – a hit maga nem elég. Szent István uralkodását szolgálatnak tekintette. Alázattal szolgálta a népet, és ma nagyon ritka lett ez a szó. Szent István példamutató ma is számunkra" – hangsúlyozta.

A segédpüspököt többek között Varga János, a Collegium Pazmaneum rektora és Pál László atya, a burgenlandi magyarokért felelős püspöki vikárius is segítette az ünnepi alkalmon. Az ünnepséget az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Kaláka Club Bécs, a Collegium Pazmanianum Bécs és a Magyarok Kenyere Program közös szervezésében tartották meg.

A zenei szolgálatot az ünnepi liturgián a Szegedi Dóm Szent Gellért Kórusa és Zenekara szolgáltatta Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas magyar orgonaművész vezényletével. Az új kenyér megáldást követően közösen énekelték el a jelenlévők a pápai, a magyar és a székely Himnuszt.

