Hankó Balázs: aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik

2025. augusztus 24. 14:36

Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik - mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Néprajzi Múzeumban vasárnap a Székelyek című kiállítás utolsó kurátori tárlatvezetésén, ahol kiemelte: székelyek és magyarok összetartoznak, így őrzik, védik identitásukat.

rovas.info

Emlékeztetett arra, hogy a Néprajzi Múzeum része Európa legnagyobb kulturális fejlesztésének, a családi élményparkként is funkcionáló Városligetnek, amely a Néprajzi Múzeummal, a Magyar Zene Házával, a Millennium Házával, a megújult Szépművészeti Múzeummal, parkokkal várja a családokat. Hozzátette: ez azt is üzeni, hogy nemcsak a családok anyagi biztonságát tartják fontosnak, hanem mindazt, ami a családoknak boldogságot, örömet okoz.

"Mi magyarok szeretjük a múzeumainkat" - fogalmazott Hankó Balázs, kiemelve: 11 millióan látogatják a múzeumokat, ezen a számon emel a Múzeumok éjszaka, amelyen az idén is 337 ezren vettek részt.

A Székelyek - Örökség-mintázatok című tárlatról szólva kiemelte: aki elmegy Székelyföldre, megnézi Kovászna, Hargita, Maros megyét, ott megérti és megérzi, hogy ezek a mintázatok bennünk vannak. "Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik. Nem feltétlenül kell székelynek lenni, de ha egy kis időt eltölt, akkor székellyé válik" - mondta.

A miniszter ismertette, a Néprajzi Múzeumnak Európában az egyik leggazdagabb, 225 ezres gyűjteménye van. A tárlaton, amelyet Az év kiállítása díjra is jelöltek, több mint 300 darabból álló gyűjtemény látható Székelyföldről. Köztük van az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum egyik járműve, amellyel a szántás-vetést segítették, de megtalálhatók a tárlaton a nagy székelyföldi múzeumok, köztük a csíkszeredai, vagy sepsiszentgyörgyi intézmények kiállítási tárgyai is - sorolta.

"Összetartozunk székelyek és magyarok, így őrizzük, védjük identitásunkat, és mutatjuk meg, hogy mi a normál élet rendje" - mondta Hankó Balázs.

A vasárnapig látható tárlat a székelyföldi múzeumok által őrzött több mint 300 tárgyon keresztül, öt székelyföldi kurátor rendezésében keres válaszokat olyan kérdésekre, minthogy kik a székelyek, mit tudunk Székelyföldről és hogyan látják a Székelyföldön élők magukat. Vasárnap a kiállítás vezető kurátora, Kinda István (sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum) tartott tárlatvezetést.

A tárlat 700 négyzetméteren, Zabolától Gyergyószentmiklósig, Sepsiszentgyörgytől Székelykeresztúrig csaknem valamennyi székelyföldi múzeum gyűjteményéből vonultat fel tárgyakat és dokumentumokat. Hét nagy témakör, 77 történet, 14 dokumentumfilm, 100 fotó, 10 múzeum ad betekintést Székelyföld múltjába és jelenébe.



mti