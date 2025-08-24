A XVIII. Élő népművészet - Országos Népművészeti Kiállítás

December 1-jéig lehet jelentkezni a Kárpát-medence legjelentősebb népművészeti seregszemléje, a XVIII. Élő népművészet - Országos Népművészeti Kiállításra - tájékoztatta a Hagyományok Háza az MTI-t.

Az ötévente megrendezett kiállítássorozatra a teljes Kárpát-medencéből várják a jelentkezőket. A pályázók az alkotásokat a legközelebbi régiós központokban adhatják le, és ott a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli majd - olvasható a tájékoztatóban.

A kiállítás idei tematikája a közösségi alkotásra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Olyan egyedi, illetve funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttesekkel is lehet pályázni, amelyek több alkotó közös gondolkodásának eredményeként jöttek létre - írták.

A pályázat nyitott minden olyan alkotó számára, aki a népi kézművesség következő ágaiban tevékenykedik: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, szőttes, nemez, lábbelikészítés, népi ékszer, faművesség, csont- és szarufaragás, bútor, bútorfestés, kovácsmesterség, késes mesterség, fazekasság, kályhásság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény-, káka- és vesszőfonás, mézeskalács, hímestojás, gyermekjáték.

A legkiemelkedőbb munkák először régiós kiállításokon mutatkoznak be, majd a legjobbnak ítélt tárgyakból jövő év október elsején nyílik országos kiállítás a budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat 2027 márciusáig lesz majd látogatható.

A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotásoknak - áll a közleményben.

