Robbanás Moszkva központjában
2025. augusztus 24. 16:06
Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében - közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.
Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.
A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.
A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.
mti
Címkék:
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
-
Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban.
-
Nagy István a Simonyi Károly Általános Iskola felújított épületének átadásán azt mondta, hogy ezeket a célokat szolgálja a Magyar Falu Program is, melynek indulása óta már több mint 1100 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére.