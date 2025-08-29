Új jelentés a német iskolákról: 28,2 ponttal csökkent a minőség

A német iskolák helyzete továbbra is aggasztó, és a 2024-es évhez képest a helyzet még enyhén romlott – derül ki a német gazdasági intézet (IW) oktatáskutatási vezetője, Axel Plünnecke nyilatkozatából.

2025. augusztus 29. 18:05

A szakértő szerint a német iskolarendszer egyre több kihívással néz szembe, amit a legújabb jelentésük is alátámaszt. A jelentés három kulcsfontosságú számadatot emel ki, amelyek alátámasztják ezt az aggasztó trendet: az integráció és az oktatási esélyek terén 2025-re 43,7 ponttal esett vissza a 2013-as évhez képest,

az iskolák minősége 28,2 ponttal romlott,

míg a gyermekek körében tapasztalt oktatási hátrányok (úgynevezett "iskolai szegénység") mutatója 26 ponttal esett vissza.

Plünnecke szerint 2015 volt az a „vízválasztó év”, amikor az iskolai teljesítmény még pozitív irányban mozgott, de azóta a mutatók folyamatosan romlanak.

A szakértő úgy látja, hogy 2015 után az iskolarendszer nem tudott megfelelő válaszokat adni a megnövekedett migrációs hullámra, amely tovább terhelte az iskolákat, és nem biztosított elegendő támogatást a gyerekek számára.

A gyerekek már nem érik el a minimum elvárt szintet

A jelentésben szereplő adatok szerint az iskoláskorú gyermekek 30-40%-a súlyos hiányosságokkal küzd, és már nem éri el a minimális elvárásokat sem az olvasás, sem más alapvető készségek terén.

Az iskolarendszer problémái nemcsak az oktatás minőségére, hanem a társadalmi integrációra is hatással vannak. A gyengébb oktatási körülmények és a nem megfelelő támogatás hosszú távon hátráltathatják a fiatalok sikeres integrációját a munkaerőpiacon és a társadalomban. A jövőbeli megoldásokhoz szükséges lenne a rendszer átfogó reformja, amely nemcsak a tanulók támogatására, hanem az oktatási intézmények és tanárok megfelelő felkészítésére is fókuszálna.

A jövő kihívásai

A jelentés szerint az iskolai minőség romlása nemcsak a szegényebb rétegek gyermekei számára okoz problémát, hanem az egész társadalom számára kihívást jelent. A sikeres iskolai integráció és oktatás elengedhetetlen ahhoz, hogy Németország versenyképes maradjon a jövőben. Az oktatási rendszer megerősítése tehát nemcsak oktatási, hanem gazdasági és társadalmi kérdés is. A jövőben több figyelmet kell fordítani az oktatási esélyek egyenlősítésére, és a kormányzati intézkedéseknek a hátrányos helyzetű gyermekekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetniük, hogy az iskolák képesek legyenek minden gyermek számára megfelelő alapot biztosítani a sikeres jövőhöz.

