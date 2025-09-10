Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.

Az unió helyzetét értékelő beszédében Ursula von der Leyen hangsúlyozta: Európa harcban áll az értékeiért és a demokráciáért. Harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról - mondta.

"Ne tévedjünk, ez a jövőnkért folytatott harc" - fogalmazott.

Európának harcolnia kell helyéért egy olyan világban, melyben számos nagyhatalom kiszámíthatatlan vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Mindezen okok miatt egy új Európának kell kialakulnia - jelentette ki.

Kijelentette:

nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra. Több szankcióra van szükség Oroszországgal szemben azért, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok gyorsabb kivezetésére van szükség - hangoztatta von der Leyen, majd úgy fogalmazott: "amellett, hogy ezzel gondoskodhatunk saját védelmünkről és biztonságunkról, átvesszük az irányítást a gazdaságunkat tápláló technológiák és energiák felett".

Az uniós bizottság elnöke az Ukrajna számára nyújtott támogatás fokozását szorgalmazta, de - mint kiemelte - ennek terhét nem csak az európai adófizetőknek kell viselniük, hiszen "ez Oroszország háborúja. Oroszországnak kell megfizetnie a háború árát, az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását pedig az európai bankokban befagyasztott orosz vagyon kamataiból kell fedezni jóvátételi kölcsön formájában"

- jelentette ki.

Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország kifizette a jóvátételt - húzta alá.

Az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákról azt mondta: annak első eleme az erős ukrán fegyveres erők finanszírozása. Az EU ipari erejét felhasználva támogatni fogja Ukrajnát a drónháború ellensúlyozásában - húzta alá. Bejelentette továbbá, hogy az Oroszország által Ukrajnából elrabolt gyermekek hazajuttatása érdekében az uniós bizottság nemzetközi csúcstalálkozót szervez.

Közölte: a legnagyobb fenyegetést ma Oroszország jelenti. Bármely beavatkozás esetén Európa területének minden négyzetcentiméterét meg fogják védeni a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, egyebek mellett egy drónfal kiépítésével - mondta.

Az amerikai-orosz csúcstalálkozóra utalva von der Leyen azt mondta: "nem könnyű napirendre térni az Alaszkában történtek felett". Kiemelte ugyanakkor, az Ukrajnát támogató országok koalíciója továbbra is minden diplomáciai erőfeszítést támogat a háború befejezése érdekében.

A migrációval kapcsolatban von der Leyen azt mondta: annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyan tudja kezelni a migrációt és megvédeni külső határait, az Európai Bizottság a határvédelem finanszírozásának megháromszorozását javasolja a következő hosszútávú költségvetésben.

"Szükségünk van egy humánus rendszerre, de nem lehetünk naivak: komolyan kell vennünk az elutasított menedékkérők származási országukba való visszaküldését. Nem engedhetjük meg, hogy a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek csak húsz százaléka hagyja el Európát" - fogalmazott.

Biztosítani kell az EU migrációs paktumának végrehajtását, amint az hatályba lép. A paktum szigorú, de igazságos - húzta alá az uniós bizottság elnöke.

"Nekünk, itt Európában kell eldöntenünk, hogy ki jöhet hozzánk és milyen körülmények között, nem az embercsempészeknek és emberkereskedőknek. Új szankciórendszer kidolgozásával kell megtörnünk az üzleti modelljüket"

- fogalmazott.

Ursula von der Leyen bejelentette: az EU felfüggeszti az Izraelnek nyújtott kétoldalú támogatások kifizetését anélkül, hogy az befolyásolná az izraeli civil társadalommal folytatott munkát.

Kiemelte: az Európai Bizottság szankciókat fog javasolni a szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterekkel és az erőszakos zsidó telepesekkel szemben. A kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben a társulási megállapodás részleges felfüggesztését is javasolni fogja a brüsszeli végrehajtó testület - közölte.

Az Európai Bizottság a jövő hónapban létre fog hozni egy adományozó csoportot a palesztinok támogatására, és ezen belül egy célzott eszközt a Gázai övezet újjáépítésére

- tájékoztatott.

Von der Leyen hangsúlyozta: Európa célja valódi biztonság szavatolása Izraelnek, biztonságos jelen és jövő biztosítása minden palesztin számára.

A bizottsági elnök kijelentette: Európa függetlensége attól függ, hogy képes-e megőrizni versenyképességét. Ennek előmozdítása érdekében jelentős összegeket fog befektetni a digitális és tiszta technológiákba, a kutatási és innovációs programokba, a mesterséges intelligencia-rendszerekbe, és párbeszédet kezd a kulcsfontosságú iparágakkal az autóipartól a vegyiparig, az acélipartól a gyógyszeriparig, a védelemtől a mezőgazdaságig - mondta.

"A munkahelyek védelme érdekében meg kell könnyítenünk az üzleti életet Európában" - fogalmazott.

Közölte, az Európai Bizottság stratégiát készít elő a szegénység 2050-ig történő felszámolására, különös figyelemmel a háztartások energiakiadásaira, a lakhatás biztosítására, az élelmiszerellátásra, valamint arra, hogy megvédje a gyermekeket a szegénységtől.

Közölte: a költségek még mindig magasak az ipar számára, aminek az oka véleménye szerint az orosz fosszilis üzemanyagoktól való függőség. "Ideje megszabadulnunk a piszkos orosz fosszilis tüzelőanyagoktól" - fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: ami pedig az árakat lefelé hajtja, az a tiszta, hazai termelésű energia.

Az EU-amerikai kapcsolatokkal összefüggésben von der Leyen azt mondta:

"engedjék meg, hogy a lehető legvilágosabb legyek: az Egyesült Államokkal való kereskedelmi kapcsolatunk a legfontosabb számunkra".

Az uniós bizottság elnöke arról biztosított, hogy az Európai Bizottság elnökeként soha nem fogja kockáztatni az európai emberek munkahelyeit vagy megélhetését.

Ursula von der Leyen közölte: az EU új jogállamisági ciklust hozott létre, amely biztosítja a problémák korai felismerését és megoldását. Az uniós bizottság megerősítette az uniós finanszírozás és a jogállamiság tiszteletben tartása közötti összefüggést. A jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen az uniós alapok igénybevételéhez most és a jövőben is - szögezte le.

Szavai szerint Európa egyes közösségeiben egyre nehezebb a hagyományos média helyzete. Van, ahol csak a dezinformáció virágzik - mondta. Ez - mint kiemelte - nagyon veszélyes a demokráciára, ugyanis "a hatalmon lévők" elszámoltatásához elengedhetetlenek a tájékozott állampolgárok.

"A független média felszámolása vagy semlegesítése jelentősen gyengíti képességeinket a korrupció nyomon követésére és a demokrácia megóvására"

- fogalmazott.

Szavai szerint az autokraták kézikönyvében az első lépés mindig a független média foglyul ejtése, mert így észrevétlenül folytatódhat a jog eróziója és a korrupció.

Kijelentette: többet kell tenni a média és a független sajtó védelmében. Az EU ezért új programot indít a független újságírás támogatására és a médiatudatosság növelésére. Az uniós bizottság elnöke emlékeztetett, hogy következő hétéves költségvetésben a brüsszeli végrehajtó testület a független és helyi médiumok finanszírozásának jelentős növelésére tesz javaslatot.

Ursula von der Leyen végezetül azt mondta: bizonyos területeken, például a külpolitika területén az egyhangú döntéshozataltól el kell mozdulni a minősített többség felé.

"Itt az ideje, hogy lerázzuk az egyhangú döntéshozatal béklyóját" - fogalmazott.

Véleménye szerint biztosítani kell, hogy az Európai Unió gyorsabban és eredményesebben dolgozzon "az európaiak érdekében", mert "így tudjuk megnyerni közös harcunkat, amit Európa függetlenségéért vívunk".

MTI