Vb-selejtező: Portugália-Magyarország: 15. perc: 0:1

14. perc: Ronaldo lő, Tóth véd.
8. Perc: Szoboszlai szögletét Szalai befejeli: 0:1
7. Sallai balos pörgetését a kapus szögletre üti.
4. perc: Ronaldo 17 méterről ballal fölé durrant.
Marco Rossi két helyen változtatott a portugálok elleni vb-selejtezőre az örmények elleni mérkőzéshez képest: Tóth Alex és Lukács Dániel kimaradt, míg eltiltása lejárta után Sallai Roland és Varga Barnabás újra bekerült a magyar válogatott kezdőcsapatábába.
A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt kedden 20:45-től az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti, felvezető műsorral már 20 órától várja a nézőket az állami sportcsatorna!
A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai, Styles – Bolla, Varga B., Sallai.
A kispadon: Demjén (k), Szappanos (k), Dárdai M., Mocsi, Osváth, Csongvai, Ötvös, Vitális, Tóth A., Gruber, Molnár R., Lukács.
Az már hétfőn eldőlt, hogy Nagy Zsolt betegség miatt kihagyja a Portugália elleni világbajnoki selejtezőt, majd kedd délelőtt tovább szűkült a keret, miután kiderült, hogy a Marco Rossi vezette szakmai stáb Balogh Botondot és Tóth Barnát sem nevezi a kedd esti meccsre.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:
Írország–Magyarország 2–2
Magyarország–Portugália 2–3
Magyarország–Örményország 2–0
10.14., 20:45: Portugália–Magyarország
11.13., 18:00: Örményország–Magyarország
11.16., 15:00: Magyarország–Írország
Kép: Loic Nego és Marco Rossi szövetségi kapitány (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az Estádio José Alvalade stadionban, Lisszabonban 2025. október 13-án. Portugália és Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzést játszi egymással október 14-én. MTI/Szigetváry Zsolt
