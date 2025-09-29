Világcsúcsra Csíkszeredából

Sántha Xénia szerdán meghódította a nepáli Mansiri-Himalájában található hegy csúcsát. A csíkszeredai hegymászónő a Maszolnak adott interjúban elmondta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a csúcstámadás során és azt is, miért vitte magával a magyar és a székely zászlót is a különleges expedícióra.
Jobban van Sántha Xénia, kiengedték a kórházból. A csíkszeredai csodalány a Maszol.ro-nak nyilatkozva elmondta, vélhetően még napokig szédülni fog és komoly fagyási sérülései vannak.
„Ha egy kicsit még tovább maradok a hidegben, lehet, most nem lenne lábujjam.
A kezelőorvos szerint volt még egy enyhébb agyi ödémám, magashegyi betegség. Kaptam perfúziókat, gyógyszereket és vissza kell majd járnom kötözésre.
Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a sportoló.
„Én egyébként nagyon gyorsan mentem fölfelé, tele voltam energiával. Nem is tudom, honnan volt annyi erőm.
Utolsó előttiként indultam el a mi csapatunkból és másodikként érkeztem meg a négyes táborba. Aztán az energiáim kifogyóban voltak, a négyes tábortól körülbelül öt óra alatt értünk el a csúcsig, de pontosan nem tudtam figyelni az időt. Arra emlékszek, hogy rettenetesen hosszú és fájdalmas volt. Öt méterre voltam a csúcstól, amikor vissza akartam fordulni, mert annyira fáztam, hogy kibírhatatlannak éreztem, végül mégis el tudtunk indulni és feljutottam a tetejére” – idézte fel a csúcstámadást.
hirado.hu/maszol.ro
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a világklasszis magyar sportoló.
-
"Legyünk hát büszkék nemzetünkre, legyünk hát erős nemzet. Hiszen küldetésünk is ez. Küldetésünk nem lehet más, mint hogy tovább erősödjünk és kiteljesedjünk. Ez pedig csak a szomszédainkkal való együttműködés révén valósítható meg" - fogalmazott a tárcavezető.
-
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.