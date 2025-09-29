Világcsúcsra Csíkszeredából

2025. szeptember 29. 05:00

Sántha Xénia szerdán meghódította a nepáli Mansiri-Himalájában található hegy csúcsát. A csíkszeredai hegymászónő a Maszolnak adott interjúban elmondta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a csúcstámadás során és azt is, miért vitte magával a magyar és a székely zászlót is a különleges expedícióra.

Jobban van Sántha Xénia, kiengedték a kórházból. A csíkszeredai csodalány a Maszol.ro-nak nyilatkozva elmondta, vélhetően még napokig szédülni fog és komoly fagyási sérülései vannak.

„Ha egy kicsit még tovább maradok a hidegben, lehet, most nem lenne lábujjam.

A kezelőorvos szerint volt még egy enyhébb agyi ödémám, magashegyi betegség. Kaptam perfúziókat, gyógyszereket és vissza kell majd járnom kötözésre.

Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a sportoló.

„Én egyébként nagyon gyorsan mentem fölfelé, tele voltam energiával. Nem is tudom, honnan volt annyi erőm.

Utolsó előttiként indultam el a mi csapatunkból és másodikként érkeztem meg a négyes táborba. Aztán az energiáim kifogyóban voltak, a négyes tábortól körülbelül öt óra alatt értünk el a csúcsig, de pontosan nem tudtam figyelni az időt. Arra emlékszek, hogy rettenetesen hosszú és fájdalmas volt. Öt méterre voltam a csúcstól, amikor vissza akartam fordulni, mert annyira fáztam, hogy kibírhatatlannak éreztem, végül mégis el tudtunk indulni és feljutottam a tetejére” – idézte fel a csúcstámadást.

hirado.hu/maszol.ro

MTI