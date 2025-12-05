Azbej Tristan: életek mentéséhez és Csád stabilitásának megőrzéséhez járul hozzá a Hungary Helps

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 5. 14:04

A keresztények össszetartása átível kontinenseken.

Emberi életeket ment és az ország stabilitásának fenntartásához járul hozzá az a humanitárius misszió és fejlesztési-tevékenység, amelyet a Hungary Helps program keretében Magyarország támogatásával végeznek Csádban - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KIM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, a Hungary Helps program irányítója az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Azbej Tristan, aki a napokban tért vissza az afrikai országból, elmondta: Magyarország érdeke, hogy Csádban, - amely a Száhel-övezet utolsó stabil országa - megőrizzék a stabilitást és olyan fejlesztések induljanak el, amelyek az ott élők számára élhető körülményeket teremtenek.

"Ha Csád, ne adja Isten elveszítené a stabilitását, az azt jelentené hogy több tízmilliós migrációs hullám indulna el Európa és benne Magyarország irányába. Ezért alapvető biztonsági érdekünk, hogy ezt megelőzzük. Nem a bajt kell Európába hozni, a segítséget kell odavinni ahol a baj van" - fogalmazott.

Hozzáfűzte: tevékenységükkel az afrikai országban élő embereket, illetve az oda menekülőket abban kívánják segíteni, hogy szülőföldjükön tudják megteremteni a jövőjüket, ne induljanak el Európa felé.

Azbej Tristan elmondása szerint elsősorban olyan projekthelyszíneket keresett fel Csádban, ahol valamilyen "magyar tudásátadás történik". Ilyen például egy agrár- és állattenyésztési kutató-fejlesztő központ, "egy magyar kiválósági központ Csádban", ahol a gödöllői egyetem szakemberei, csádi szakemberekkel közösen, klímaálló, szárazságtűrő takarmány-fejlesztési projektekben vesznek részt, állattenyésztési tej feldolgozási technológiákat adnak át

- sorolta.

Beszámolt arról is, hogy a magyarországi Szent Ferenc kórház missziós orvosai a csádi fővárosban pacemaker-beültetési tanfolyamot szerveztek, újraélesztési illetve az újraélesztés és a "triázs" rendszerével kapcsolatos tapasztalataikat ismertették.

"Nagyon felemelő élmény volt, hogy Csád első korai gyermekfejlesztési szobáját avathattam föl, ezen a helyszínen is magyar szakemberek tartanak szakképzést, és el lehetett mondani, hogy az érdeklődő csádi szakemberek nem fértek be a terembe" - mondta az államtitkár.

Bejelentette, segítenek elindítani egy oktatási együttműködést a Csád-tó térségében. Egy olyan vidéki területen, ahol a gyermekek előtt sajnos szinte az egyedüli alternatíva, hogy egy szélsőséges terrorszervezethez csatlakozzanak - tette hozzá.

Azbej Tristan szólt arról is: a Hungary Helps program hozzáállása "az érző szív és a józan ész" emberiességi kötelesség.

"Életeket mentünk, de amikor magyar szereplőkkel ilyen programokat hajtunk végre, akkor a magyar szaktudást is bővítjük. Az orvosaink arról számoltak be, hogy olyan orvosi esetekkel találkoztak, amelyekkel Magyarországon például nem lehet, ez nekik is egy tapasztalat. Agrárszakembereink pedig arról beszéltek, hogy olyan klímaálló agrártechnológiákat fejlesztettek ki, illetve nemesítettek, amelyek például Magyarországon az aszálykárok csökkentéséhez is hozzájárulhatnak" - mutatott rá.

Elmondta: jövőre is terveznek az eddigiekhez hasonló humanitárius orvosmissziókat, ezekbe a sikeres akciókba az elmúlt évek során már több mint ötven magyar missziós orvos kapcsolódott be, szigorúan önkéntes alapon.

Hozzátette, tárgyalnak nemzetközi segélyszervezetekkel és Magyarországon is megkezdődött a felmérés, amelynek kapcsán - szavai szerint - téves információk jelentek meg a magyarországi sajtóban.

Leszögezte: a magyar orvosok részvétele kizárólag önkéntes alapú a misszióban, a tevékenységük semmilyen módon nem veszélyezteti a magyarországi ellátás biztonságát.

Azbej Tristan közlése szerint álhír az az ellenzéki sajtóban megjelent állítást, amely szerint "kötöttsegély-hitelmegállapodás" keretében több tízmilliárd forintot juttattak volna Csádba.

"Ez annyira nem igaz, hogy még egy forintot sem helyeztünk ki hitelként. Született egy elvi megállapodás Magyarország és Csád között, hogy magyar hitel finanszírozással történnének Csádban gazdaságfejlesztési programok, de csak abban az esetben, hogyha ezek megfelelnek három feltételnek. Egyrészt, hogy egy valós gazdasági, gazdaságfejlesztési igényt szolgálnak, másrészt hogy a magyar hitelkihelyezés biztonságos és megtérülő, harmadrészt pedig olyan beruházásokról van szó, ahol a beruházás nagyobb részét magyar szolgáltatók magyar szereplők hajtják végre" - fogalmazott.

Az államtitkár hangsúlyozta: a program végrehajtása még nem indult el, az egyeztetések és a tervezés folyik, de reméli, hogy elindulhat egy ilyen terv.