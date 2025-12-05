Kirekesztő médiatartalmak

Szerző: gondola

2025. december 5. 17:04

Egy magántelevíziót jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a Médiatanács - jelentette az állami szervezet a Gondolának.

Több mint 126 millió forint műsorkészítési támogatást ítélt meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa 24 tévéstúdió számára a TVÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás harmadik fordulójában. Emellett a testület két eljárásában is megállapította a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértését.

Közéleti magazinműsorok készítésére 7 pályázó nyert összesen több mint 21 millió forintot, hírműsorok készítésére 9 pályázó kapott összesen 88 millió forintot, 8 tévéstúdió számára pedig több mint 16 millió forint támogatást szavazott meg kulturális magazinműsok készítésére a Médiatanács a TVÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás harmadik fordulójában.

A roma származásúakkal összefüggésben tett kijelentésekkel megsértette a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi előírást a HÍR TV a 2025. július 22-én 17 óra 50 perces kezdettel közreadott „Komment” című műsorszámban, emiatt a testület 300 ezer forint bírságot szabott ki a HírTV Zrt.-re, emellett a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a műsorszolgáltatót.

A Magyarjelen.hu internetes sajtótermékben 2025. július 30-án megjelent „Félholtra vertek egy cseh lovast a Szuhai fivérek” című, valamint az ugyanott 2025. augusztus 1-jén közzétett „A sportolóverés kapcsán a Magyar Lovassport Szövetség inkább a rasszizmus miatt aggódik” című médiatartalmak ugyancsak a roma származásúakra tett kijelentésekkel sértették meg a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételének tilalmát, ezért a Magyarjelen.hu-t megjelentető Innovatív Kommunikáció Alapítványt a Médiatanács 200 ezer forint bírsággal sújtotta, valamint a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

Megsérthette a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeit a Körmend 99,8 MHz-en működő Körmend FM a 2025. szeptember 4–10-i műsorhetén sugárzott műsorával, ezért a testület eljárást indított a Rádió 8 Körmend Kft.-vel szemben.

Az emberi méltóság és a klasszifikációs szabályok megsértése miatt érkezett bejelentés a „Balázsék” szeptember 10-i adásával kapcsolatban. A hatósági ellenőrzés azonban nem találta jogsértőnek a műsorszámot, így nem indult eljárás a Radio Plus Kft.-vel szemben.

Elkészült a Médiatanácsnak a 2022–2024. éveket érintő jelentése az európai művekre és a független európai művekre vonatkozó műsorkvóta-kötelezettségek teljesítéséről az Európai Bizottság számára. Az európai alkotások bemutatására vonatkozó követelményeket a határok nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK irányelv határozta meg még 1989-ben, és az ebben megfogalmazottak tovább éltek a jogszabály helyébe lépő, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló, 2010-ben elfogadott AVMS irányelvben is. Ennek 2018-as módosítása a lekérhető médiaszolgáltatások számára is előírta az európai és európai független alkotások bemutatásának kötelezettségét.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - zárul a Médiatanács Gondolához eljutzatott jelentése