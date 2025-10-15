Zala megyében folytatta országjárását a Tisza Párt – vegyes fogadtatás Magyar Péter fórumán

A Tisza Párt helyi rendezvényein ugyanakkor nem mindenütt tapasztaltak kiugró érdeklődést. Egyes helyeken viszonylag kevesen gyűltek össze, és a közönségben több Fidesz-szimpatizáns is jelen volt. A résztvevők közül sokan kifejezték elvárásukat, hogy Magyar Péter a szavak mellett konkrét megoldásokat is mutasson a vidéki problémákra.
A fórumokat követően a közéleti sajtó eltérően értékelte az eseményeket. A 444.hu riportja szerint a Tisza Párt próbálja megszólítani azokat, akik kiábrándultak a kormányból, de vidéken még mindig erősek a Fideszhez kötődő lojalitások. A portál szerint a Tisza legnagyobb kihívása az, hogy a helyi lakosokban meglévő bizalmatlanságot és félelmet le tudja-e küzdeni.
Ezzel szemben a Mandiner úgy értékelte, hogy a nap inkább Magyar Péter „fekete napja” volt: szerintük a fórumokon belső ellentmondások, valamint a párt körül kialakult botrányok – például a Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán nevéhez köthető ügyek – gyengítik a Tisza hitelességét. A lap úgy vélte, hogy a párt lendülete megtorpant, és a rendezvények nem hozták meg a várt áttörést.
A zalai fórum így egyszerre mutatta meg a Tisza Párt lehetőségeit és korlátait: az érdeklődés továbbra is él, de a pártnak vidéken sokat kellene tennie a bizalom és a hitelesség megszerzéséért, amire egyáltalán nem biztos, hogy képes lesz.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Németországban újabb vita bontakozott ki a keresztény gyökerek jövőjéről: a CDU egyik politikusa felvetette, hogy töröljék a Reformáció napját a munkaszüneti napok közül. Pedig Luther Márton öröksége nem csupán egyháztörténeti emlék, hanem az európai lelkiismeret és identitás egyik alappillére.
A magyar nemzet csak akkor tud csonkítatlanul fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén szerdán Budapesten.
