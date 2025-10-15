Zala megyében folytatta országjárását a Tisza Párt – vegyes fogadtatás Magyar Péter fórumán

Magyar Péter és a Tisza Párt országjáró körútjának újabb állomása Zala megyében zajlott, ahol a párt vezetője pár száz érdeklődő előtt beszélt a vidéki élet nehézségeiről, a korrupció elleni fellépésről és a politikai megújulás szükségességéről. A fórumokat kísérő reakciók azonban vegyesek: míg egyesek lelkesedéssel fogadták a Tisza üzenetét, mások bizalmatlanul vagy kritikusan szemlélték a párt megjelenését.

2025. október 15. 17:35

A Tisza Párt helyi rendezvényein ugyanakkor nem mindenütt tapasztaltak kiugró érdeklődést. Egyes helyeken viszonylag kevesen gyűltek össze, és a közönségben több Fidesz-szimpatizáns is jelen volt. A résztvevők közül sokan kifejezték elvárásukat, hogy Magyar Péter a szavak mellett konkrét megoldásokat is mutasson a vidéki problémákra.

A fórumokat követően a közéleti sajtó eltérően értékelte az eseményeket. A 444.hu riportja szerint a Tisza Párt próbálja megszólítani azokat, akik kiábrándultak a kormányból, de vidéken még mindig erősek a Fideszhez kötődő lojalitások. A portál szerint a Tisza legnagyobb kihívása az, hogy a helyi lakosokban meglévő bizalmatlanságot és félelmet le tudja-e küzdeni.

Ezzel szemben a Mandiner úgy értékelte, hogy a nap inkább Magyar Péter „fekete napja” volt: szerintük a fórumokon belső ellentmondások, valamint a párt körül kialakult botrányok – például a Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán nevéhez köthető ügyek – gyengítik a Tisza hitelességét. A lap úgy vélte, hogy a párt lendülete megtorpant, és a rendezvények nem hozták meg a várt áttörést.

A zalai fórum így egyszerre mutatta meg a Tisza Párt lehetőségeit és korlátait: az érdeklődés továbbra is él, de a pártnak vidéken sokat kellene tennie a bizalom és a hitelesség megszerzéséért, amire egyáltalán nem biztos, hogy képes lesz.

Gondola/444, mandiner.hu