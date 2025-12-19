A szolgálat közben elhunytak árváit köszöntötték a Belügyminisztériumban

Szerző: MTI

2025. december 19. 11:08

A közrend megvédésének hősei - a szolgálat közben a bűnözők által megölt rendőrök árváit köszöntötték a szaktárcánál.

Bátorság kell a rendőri feladatok teljesítéséhez: az alvilág nem kegyelmez a társadalmat védő hősöknek.

A Belügyminisztérium karácsonyi ünnepségen köszöntötte a tárca irányítása alá tartozó szervek nagycsaládosait, valamint a szolgálatteljesítés során elhunytak gyermekeit és özvegyeit csütörtökön Budapesten.

Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára hangsúlyozta:

aki hivatást választ a rendészet, az egészségügy, az oktatás területén vagy a szociális területen, az egy nagy közösség tagjává válik,

ezért a karácsony is közös ünnep számukra.

A karácsony életkoronként másról és másról szól. Gyerekként a csodát várjuk, utána a család együttléte a fontos, de a karácsony mindig az esztendő egy emelkedett pillanata. Ezért örül a minisztérium vezetése, hogy a munkatársakkal együtt ünnepelhet - tette hozzá.

A politikus elmondott egy történetet az adventi koszorú lángjairól, amelyek beszélgetni kezdtek egymással. A hit gyertyája azt kifogásolta, hogy az embereket már csak a pénz érdekli, ezért inkább elalszik. A szeretet lángja azt mondta, az emberek önzővé váltak, akkor minek égjen.

Az öröm lángja szerint az emberek nem tudnak boldogok lenni, ezért ő is feleslegesen lángol. Ekkor belépett egy kisfiú a szobába és a kihunyt lángokat látva sírni kezdett. Erre

megszólalt a remény lángja: ne aggódj, amíg én világítok, mert addig a másik három lángot is újra lehet gyújtani.

Az államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy a remény lángját mindig őrizni kell, és ha nem engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk az elkeseredés, akkor a hit, a szeretet és az öröm is újjáéled.

Rétvári Bence azt kívánta minden munkatársuknak, hogy

a hit, a szeretet, az öröm és a remény kísérje

a következő évben is az életüket.

Az ünnepségen a gyerekek ajándékokat vehettek át és kézműves foglalkozásokon vettek részt.

Borítókép: Budapest, 2025. december 18. Rétvári Bence parlamenti államtitkár köszönti a tárca irányítása alá tartozó szervek nagycsaládosait, illetve a szolgálatteljesítés során elhunytak gyermekeit és özvegyeit a Belügyminisztérium karácsonyi ünnepségén 2025. december 18-án. Jobbról Maruzsa Zoltán, a minisztérium köznevelésért felelős államtitkára. MTI/Soós Lajos