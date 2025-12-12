Publikusak a Fidesz-KDNP győzelmét jelző amerikai közvélemény-kutatás részletei

Szerző: Gondola

2025. december 12. 09:08

A Fidesz-KDNP jelentős győzelmét jelző professzionális amerikai közvélemény-kutató nyilvánosságra hozta a módszertant és a kulisszatitkokat is.

Az Index megbízásából november végén ismét ezerfős közvélemény-kutatást végzett a McLaughlin & Associates amerikai intézet. A kutatást vezető John McLaughlin most részletesen beszélt a legfontosabb eredményekről és azok hátteréről. A felmérés egyik lényegi megállapítása, hogy ha most vasárnap lennének a választások, a biztos pártválasztók körében a Fidesz 44, a Tisza Párt pedig 38 százalékot kapna – ami két hónap alatt mindkét pártnál egy-egy százalékos erősödést jelent, hibahatáron belül.

McLaughlin szerint a Fidesz növekedése részben annak köszönhető, hogy a törzsszavazói érzik a kormány békepárti álláspontját, míg a bizonytalanabb, gazdasági kérdésekkel foglalkozó réteg elbizonytalanodott a Tisza Párt adóemelési és megszorító tervei miatt.

A kutató úgy véli, a kiszivárgott dokumentumban szereplő adópolitikai javaslatok jelentős számú szavazót tolhatnak vissza a Fidesz irányába.

A felmérésből az is kiderült, hogy a parlamenti küszöb környékén lévő kisebb pártok pozíciója ingadozik: míg korábban öt párt jutott volna be a törvényhozásba, novemberre ez háromra csökkent. A Mi Hazánk stabilabban szerepel, viszont a kisebb baloldali pártok – például a Kétfarkú Kutya Párt vagy a Demokratikus Koalíció – csak egymással vagy a Tiszával cserélnek szavazókat. A Mi Hazánk viszont részben a Fidesszel „rotálja” a táborát.

A módszertanról szólva McLaughlin elmondta: azért a biztos szavazókra koncentrálnak, mert ma már nagyon kevés a teljesen bizonytalan választó, körülbelül 4 százalék. A megkérdezettek 95 százaléka rendszeresen vagy szinte mindig elmegy voksolni, ezért a minta erősen elkötelezett választói réteget tükröz. A kutató szerint ez különbözteti meg őket a magyar intézetektől.

A kiszivárgott Tisza-dokumentum hitelességére is rákérdeztek: a válaszadók 62 százaléka hitelesnek tartotta, és McLaughlin szerint ez a csoport nagy valószínűséggel a Fideszt támogatja. Ugyanakkor azt nem vizsgálták, a válaszadók miért gondolják hitelesnek vagy hiteltelennek az iratot. Azt is megmérték, hogy

a magyarok többsége az internetről tájékozódik, amit McLaughlin kevésbé megbízható forrásnak tart a hagyományos médiánál.

Példaként hozta, hogy az interneten terjedő összeesküvés-elméletek – mint a Holdra szállás tagadása – jól mutatják: a digitális térben könnyebben terjednek a valóságtól elrugaszkodó állítások.

A felmérés a dokumentumban említett lehetséges intézkedések – például áfaemelés, a családtámogatási rendszer csökkentése, egészségügyi ellátások fizetőssé tétele vagy a nyugdíjadó – népszerűségét is vizsgálta. Ezek szinte minden esetben rendkívül elutasítottak voltak, és McLaughlin szerint ez egyértelműen rontja a Tisza megítélését.

A szakértő úgy véli, a 2026-os választás lényegében két szereplő, Orbán Viktor és Magyar Péter versenye lesz, mivel a választók döntő többsége szerint ők a valódi esélyesek.

McLaughlin szerint léteznek úgynevezett „szégyenlős szavazók”, akik nyíltan nem mondják ki, hogy Orbánra voksolnának, de amikor arról kérdezik őket, ki fog nyerni, egyértelműen Orbánt mondják – ez szerinte erősen hasonlít a Trump–Biden verseny rejtett dinamikájára.

A beszélgetés kitért az amerikai félidős választásokra is. McLaughlin szerint a republikánusok egyik fő gondja az alacsony részvétel, mert Trump korábbi szavazóinak egy része várhatóan otthon marad. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata továbbra is kifejezetten jó, a volt amerikai elnök Európa egyik legerősebb vezetőjének tartja Orbánt, és nagyra értékeli Brüsszellel való nyílt konfliktusvállalását.