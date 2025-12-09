Már az amerikaiak szerint is apad a Tisza...

Szerző: Gondola

2025. december 9. 14:05

Amerikai közvélemény-kutatás: ha most vasárnap tartanák a választást, a biztos pártválasztók körében a Fidesz 44, a Tisza Párt 38 százalékot szerezne.

Az amerikai McLaughlin & Associates által, az Index megbízásából készült , ezer fő megkérdezésével zajló közvélemény-kutatása szerint tovább erősödött a Fidesz és Orbán Viktor pozíciója, miközben a Tisza Párt támogatottságát egyértelműen rontja a párthoz kötöttnek tartott, nemrég kiszivárgott gazdasági tanulmánygyűjtemény. A felmérés november végén készült, és azt mutatja:

ha most vasárnap tartanák a választást, a biztos pártválasztók körében a Fidesz 44, a Tisza Párt 38 százalékot szerezne.

Mindkét párt egy-egy százalékpontot erősödött a szeptemberi méréshez képest. A Mi Hazánk 5 százalékon állna, így a jelenlegi adatok alapján hárompárti parlament alakulna, miközben a bizonytalanok aránya rendkívül alacsony, mindössze 4 százalék.

A kutatás a miniszterelnöki esélyeket is vizsgálta:

a válaszadók 51 százaléka szerint 2026 után is Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke, míg Magyar Pétert csak 42 százalék tartja esélyes kormányfőnek.

A politikai erőviszonyok értelmezésében ugyanakkor különösen erős hatása volt a Tisza Pártról nyilvánosságra került, megszorítási javaslatokat tartalmazó dokumentumnak:

a megkérdezettek 62 százaléka hitelesnek tartja az anyagot, és úgy véli, valóban a párthoz köthető. Mindössze 27 százalék gondolja úgy, hogy nem a Tisza készítette vagy rendelte a szóban forgó tanulmánygyűjteményt.

A kutatás arra is rákérdezett, mennyire támogatják a választók a tanulmányban szereplő javaslatokat. A válaszok alapján a dokumentum tartalma erőteljesen rontja a Tisza Párt megítélését. Az áfa 27 százalékról 32 százalékra történő emelését a megkérdezettek 74 százaléka határozottan, további 9 százalék inkább nem támogatná. Hasonlóan elutasítóak voltak a válaszadók az egészségügyi vizitdíj újbóli bevezetésének lehetőségével kapcsolatban: a gyermekorvosi vizsgálatok és szakrendelések fizetőssé tételét a megkérdezettek 71 százaléka utasítja el egyértelműen, további 11 százalék pedig inkább nem ért vele egyet.

A nyugdíjakra kivetendő 20 százalékos adó ötlete – amely az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna – ugyancsak masszív elutasításba ütközött: a válaszadók 69 százaléka határozottan, 12 százaléka inkább elutasítja a javaslatot. A kutatás végén egy újabb, érzékeny intézkedésre is rákérdeztek: a gyed megszüntetésére és annak fizetős, biztosítói csomaggal való kiváltására. Ezt a felvetést a megkérdezettek 64 százaléka egyáltalán nem támogatja, és további 15 százalék is inkább ellenzi.