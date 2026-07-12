Az Agria főszerkesztője kapta az idén az Európa-érmet

Szerző: Gondola

2026. július 12. 06:04

A 28. alkalommal adták át a magyar polgári újságíródíjat, az Európa-érmet. Az elismerést ebben az évben egri újságíró, Homa János, az Agria című negyedéves folyóirat főszerkesztője vehette át.

Az Agria című folyóirat nyári számának bemutatóját tartották szombaton az egri városháza dísztermében. Ez a rendezvény kínált alkalmat arra, hogy átadják a magyar polgári újságíródíjat, az Európa-érmet. A kitüntetést az idén a huszonnyolcadszor nyújtották át, most először Egerben. A bronz medált Homa János, az Agria főszerkesztője vehette át Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművésztől, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagjától.

Laudációt az alapítvány elnöke, Molnár Pál mondott: "Nagy nyereség Egernek, hogy egy Szikszón született, Ináncson általános iskolába járó, majd az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett fiatalember az itteni tanárképző főiskolára került, és szerzett történelemtanári oklevelet. Majd maradt Dobó István, Balassi Bálint, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza és seregnyi más kiválóság városában. Magát az újságírást a főiskolán kezdte: Tanulmányai alatt Ablak néven megszervezte az előtte hosszú ideig nem működő főiskolai újságot, s annak főszerkesztője lett.

Újságírói pályát főszerkesztőként indítani derekas dolog.

A Magyar Rádió Miskolci Stúdiójában 1979-től külsős, majd belső munkatársként adott hangot beszámolóknak. 1983 és 1989 között Egerben, a Népújságnál munkatársként, rovatvezető-helyettesként, majd főmunkatársként dolgozott.

Itt meg kell említenem egykori kiváló kollégánk, Gyurkó Géza nevét. Valamilyen fokig mindkettőnk későbbi újságírói pályájára hatással volt. Gondoljunk csak bele: a nyolcvanas évek elejét írjuk, dúl a kommunizmus, amikor Gyurkó Géza főszerkesztő-helyettesként a megyei pártlaphoz fölvesz egy fiatalembert, aki keresztény egyházi középiskolában végzett. Evégből leküzdött minden ellenállást. Nem akármilyen újságíró-egyéniség volt, és nem véletlen, hogy mindketten ott voltunk 1984-ben a temetésén, de ez csak utóbb derült ki, mert akkor még nem ismertük egymást.

János részt vett az Egri Városi Televízió létrehozásában. 1989-től 1992-ig a Heti Hírnök című térségi lap szerkesztőség-vezetőjeként tevékenykedett. 1993-ban létrehozták az Észak-magyarországi Lap-és Könyvkiadó Kft-t, melynek ügyvezető igazgatói székébe ült. 1994-ben napilapot alapítottak Heves Megyei Nap címmel, e lapnál szerkesztői, főszerkesztő-helyettesi, majd kiadó-igazgatói munkakört töltött be 1998-ig. 1994-től 1998-ig a Heves Megyei Gazdasági Kamara által kiadott Index című havilap felelős szerkesztője volt. 2010-től az Egri Főegyházmegye kiadásában megjelenő Egyházmegyei Hírek című havilap felelős szerkesztője. 2012 óta rendszeresen felolvassa - többnyire egyházi, pedagógiai, szociológiai, néprajzi és kulturális témájú - jegyzeteit a Szent István Rádióban. 2006-ban részt vett az Agria című irodalmi lap életre hívásában, melynek idővel főszerkesztője lett, s mint tudjuk: ma is a lap vezetője

Meglehetősen mozgalmas újságírói pálya, mozgalmas volt az ország élete is akkor, hiszen a rendszerváltoztatás izgalmait éltük. Jánost az izgalmak nem viselték meg annyira, így a Pázmányon főiskolai oklevelét egyetemi diplomával tudta überelni.

Az újságcikkek mellett sorra jelentek meg könyvei. A Sikerdosszié című sport-riportkönyve 1989-ben látott napvilágot. Ma van húsvét napja címmel egy néprajzi jellegű gyűjteményt adott ki 1992-ben. 1994-ben A nagymama karácsonyi énekei című kiadványa, illetve ugyanebben az évben az Ez már a kommunizmus vagy lesz ennél még rosszabb is? című kötete keltett figyelmet, utóbbi műve az 1948-1989 közötti évek politikai vicceit tartalmazza. Fontos kiemelni tehát, hogy humora is van, egy újságírói laudációban ennek hangsúlyt kell kapnia. 2013-ban újabb két kiadvány szerkesztését és kiadását végezte el. Több kötetben jelent meg írása, riportja, esszéje és publicisztikája.

Belekóstolt az országos politikába is.

1998 és 2006 között országgyűlési képviselő volt. Fideszes honatyaként a Kulturális és Sajtó Bizottság tagjaként tevékenykedett 8 éven keresztül. 1998-2002 között pedig az Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság munkájában is részt vett. 1998-2002 között a Parlamentben a Kulturális és Sajtó Bizottság mellett működő Millenniumi Albizottság elnöke volt.

A medál - tveger.hu

Civil szervezőként is jelentős eredményeket ért el. Már főiskolásként Démosz Klubot hozott létre. A Dobó Kardja Rend megalapításának ötlete Dobó István újratemetésekor 2008. június 26-án fogalmazódott meg benne. A nagy várvédő kultuszát fényezi ez a díjként átadandó szablya. Gárdonyi Géza születésének 2013-ban ültük 150. évfordulóját. Homa Jánost bízták meg a Gárdonyi-emlékév koordinálásával.

Elnöke volt fontos testületeknek, városi önkormányzati tagnak is megválasztották, e feladatait a négygyermekes családapa, hatunokás nagyapa lelkiismeretesen teljesítette.

Az újságírást nem lehet abbahagyni, az Agria szerkesztése mellett János ma is megjelenik online újságokban, írásaiban a nemes európai értékeket jeleníti meg, és kritizálja az EU-korrupciót, a kulturális rombolást, a társadalom elbutítását. Műveit széles tájékozottság és üdítő szellemesség jellemzi.

Jánostól tudtam meg, hogy most, hetvenévesen veheti át élete első újságíródíját.

Fiatalon!

Gondoljunk csak bele: Magyaródy Szabolcs Kanadában alkotó kiváló magyar újságíró 99 évesen vehette át az Európa-érmet, s neki is az első újságíródíja volt életében. Isten nyugosztalja a 101 éves korában, 2024-ben eltávozott nagyszerű embert.

Ligeti Erika szobrászművész remek bronz alkotása a lehető legjobb kezekbe kerül, amikor Homa János huszonnyolcadikként átveheti a magyar polgári újságíródíjat, az Európa-érmet."

Címkép: Homa János főszerkesztőnek Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész adja át az Európa-érmet - tveger.hu