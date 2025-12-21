Az USA lebuktatta az Európai Unió vezetőségét

Szerző: Molnár Pál

2025. december 21. 05:06

Az Európai Unió vezetőinek züllöttsége szembeötlő annak ellenére, hogy udvari sajtója ajnározza a garnitúrát. Az USA nemzetbiztonsági stratégiája tudományos alapossággal leplezi le a korrupt szélsőséget, a bagázs azonban úgy tesz, mintha nem hallott volna semmit.

„A kontinentális Európa részesedése a globális GDP-ből folyamatosan csökken – az 1990-es 25 százalékról mára 14 százalékra esett –, részben olyan nemzeti és nemzetek feletti szabályozások miatt, amelyek aláássák a kreativitást és a szorgalmat" - olvasni az USA nemrég nyilvánosságra került nemzetbiztonsági stratégiájában. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, a tengerentúlon elégtelen osztályzatot adnak a brüsszeli bürokráciának. Noha az USA elemzése a teljes kontinensről, nem az Európai Unióról szól, a katasztrófát az EU vezetősége idézte elő. Ez a garnitúra azonban nagyképűen kioktat, fenyít, birságol tagállamokat, és úgy tesz, mintha az amerikai elemzés nem is létezne. Ugyanezt a Kreml csinálta meg a Szovjetunió szétesése előtti években. Mire számíthatunk?

A tengeren túl jól látják azt, amit minden értelmes európai ember is lát:

a brüsszeli elit elárulta és eladta őket.

Minden lépésük logikátlan és romboló, nemzetellenes és népellenes. Úgy sodorják végveszélybe Európát, hogy még csak a kétely sem merül föl bennük, mi lesz, mi lehet ennek a makacskodásnak a vége. Nagyon erős lehet a motivációjuk, hogy ezt művelik, amit nem lehet pusztán ideológiai vaksággal magyarázni. Itt kőkemény érdekek játszanak szerepet, és minden a birodalomépítés céljainak van alárendelve. A sors fintora, hogy úgy építgetik a majdani birodalmat, hogy az előbb fog összeomlani, mint létrejönne. Előbb-utóbb minden birodalomnak elérkeznek a végnapjai, így volt ez a római birodalommal, a szovjet birodalommal is. De

olyan még nem volt a történelemben, hogy egy birodalom a megalakulása előtt omoljon össze.

Von der Leyenék dicstelen szerepe kuriózum is egyben, az Európai Egyesült Államok lesz az első. Csak az a baj, hogy félmilliárd ember lesz az elszenvedője.

- Az USA-elemzés szerint „a gazdasági hanyatlást is elhomályosítja azonban a civilizációs eltűnés valós és egyre élesebb fenyegetése." Ha igaz, amit a tengrentúlról üzennek, akkor a folyamat mögött politikai bűncselekménynek kell lennie. Miért tudjuk, hogy a politikai bűnözők megússzák az elszámoltatást?



Pontosítanék: politikai és gazdasági bűncselekmények állnak a háttérben. Sokszor elhangzik, hogy az Európai Unió vezetői ostobák, és nem képesek felmérni, mekkora károkat okoznak a kontinens országainak, milyen recesszióba taszítják Európát. A politikai elvakultság valós, de a gazdasági rombolás az egyszerű paraszti logikával gondolkodó ember számára is világos. Annyira nem lehetnek hülyék, hogy szándékosan okoznak kárt, ilyen rombolást normális ember nem képes kitervelni. Mert miről is szól az EU története az utóbbi három évtizedben? Gazdasági hanyatlás, cenzúra, a terrorizmus támogatása, a keresztényi értékrend leépítése, a nemzetállamok kiiktatása, végül egy pusztító háborúba sodródás. Minden egyes lépésük Európa-ellenes, csak a vak nem látja.

Ezeknek az embereknek börtönben lenne a helyük.

Megúszni azért tudják, mert már azok is a szolgálatukban állnak, akik elszámoltathatnák őket. Marad az istenadta nép és annak haragja, amiben főleg a franciák mutattak példát a történelemben, de ezt talán jobb lenne elkerülni.

- Az Egyesült Államok külügyi agytrösztje szerint „az Európai Unió és más szupranacionális szervezetek tevékenységei aláássák a politikai szabadságot és a szuverenitást”, ezek követlezménye „a nemzeti identitások és az önbizalom elvesztése. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens húsz éven belül – vagy még hamarabb – felismerhetetlenné válik.” Emlékezetes, hogy ilyen fenyegetések közepette Brüsszel az uborka görbületét is szabályozza, illetve arra törekszik, hogy az orosz gázcsap elzárásával Magyarország gazdasága összeroskadjon. Hogyan lehetséges, hogy az EU félmilliárd lakója tehetetlen ez ellen a hadiipar által korrumpált kompániával szemben?



A kérdés valóban az, mikor tudatosul a nyugat-európai polgárságban a veszély, mikor szólal meg az a bizonyos vészcsengő, hogy vezetőik a szakadék felé kormányozzák őket? Az orbitális csalásokkal mi, kelet-közép-európai „kívülállók” tisztában vagyunk: amikor például a német polgárok nagy része a „néppártos jobbközépre” szavaz, azzal gyakorlatilag a baloldalra, a zöldekre, a liberálisokra voksol, hiszen

a Weber-féle alakulat letérdelt a liberálbolsevikek előtt,

és elárulta a választóit. Aztán ott lebeg a rózsaszín ígéret: majd a legközelebbi választások fordulatot hoznak. Addig azonban újabb trükkök készülnek, és minden megy a régiben. Ha azt látjuk, hogy a Le Pen-féle szuverenista párt hiába erős Franciaországban, mert a „mindenki egy ellen” elve érvényesül, akkor a népképviseleti demokráciától nem várhatunk megoldást. Ugyanakkor nehéz elvárni a félmilliárd embertől, hogy egyszeriben felvilágosodjék, ha évtizedek óta kemény agymosásban részesül. Ahol olyan lehallgatási törvények születhetnek, mint Németországban, ahol

bizonyos „érzékeny” témákról már lassan otthon is tilos beszélni,

ott generációk nőnek fel hazugságban. Ha a sajtó zöme liberális, a közszolgálati adók botrányosan hazudnak, nehéz elvárni tőlük, hogy felelősen viselkedjenek. Európa vezető országaiban ma már kemény cenzúra uralkodik, és a háborús uszítással tartják rettegésben az embereket.

youtube

Ezt már demokratikus módszerekkel nehéz megváltoztatni, ott lebeg a fejük fölött a Laurent Obertone által vizionált Gerilla-féle polgárháború réme, amikor

elhatalmasodik a káosz.

Ehhez olyan nagyfokú elkeseredettségre lesz szükség, amilyen ma még csak a Brüsszelben tüntető gazdákat viszi az utcára.

Fnac.ch

Nekik ugyanis van veszíteni valójuk. Természetesen a többieknek is, csak ők még nem tudatosítják. Mindenesetre amikor a belga rendőrség brutális fellépését láthattuk (például földön fekvő embert rugdostak), tudatosulhatott bennünk, hogy ezek mindenre elszántak és mindenre képesek a hatalomért.

Címkép: El fognak tűnni a történelem süllyesztőjében, de addig rengeteg kárt okoznak - europarl.europa.eu