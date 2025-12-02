A Szíriai Melkita Egyház legmagasabb érdemrendjével tüntették ki Azbej Tristant
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. december 2. 17:33
A Szíriai Melkita Egyház legmagasabb érdemrendjével, a Jeruzsálemi Kereszttel tüntették ki Azbej Tristant – erről maga az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár számolt be közösségi oldalán.
Mint írta,
„hálás szívvel köszönöm Őboldogsága Youssef Absi pátriárkának és a szír görögkatolikus testvéreknek, hogy megtiszteltek a Szíriai Melkita Egyház legmagasabb adományozható érdemrendjével, a Jeruzsálemi Kereszttel.”
Bejegyzésében hangsúlyozta
„Ez az elismerés nem csupán engem illet, hanem minden együttérző magyar embert, aki a Hungary Helps Program – a segítő Magyarország – szolgálatában áll; aki egyetért a céljainkkal, és akár egy elmondott imával is támogatta munkánkat. Mindazokat megilleti, akik a keresztény szolidaritást erősítik”
- fogalmazott.
A posztot a következő szavakkal zárta: „Isten áldja a közel-keleti keresztényeket!”