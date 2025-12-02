A Szíriai Melkita Egyház legmagasabb érdemrendjével tüntették ki Azbej Tristant

Mint írta,

„hálás szívvel köszönöm Őboldogsága Youssef Absi pátriárkának és a szír görögkatolikus testvéreknek, hogy megtiszteltek a Szíriai Melkita Egyház legmagasabb adományozható érdemrendjével, a Jeruzsálemi Kereszttel.”

Bejegyzésében hangsúlyozta

„Ez az elismerés nem csupán engem illet, hanem minden együttérző magyar embert, aki a Hungary Helps Program – a segítő Magyarország – szolgálatában áll; aki egyetért a céljainkkal, és akár egy elmondott imával is támogatta munkánkat. Mindazokat megilleti, akik a keresztény szolidaritást erősítik”