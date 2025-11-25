Látványosan alacsony a Balaton vízállása - különösen szembetűnő az északi és a déli parton is

Szerző: GK

2025. november 25. 10:37

A Balaton vízállása jelenleg mindössze 67 centiméter, és immár két hete jóval a szabályozási szint alatt marad. A tartósan alacsony vízszint miatt több helyen kilátszik a tómeder, ami az északi parton különösen szokatlan.

67 centiméter - két hete változatlan a vízállás

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) mérései alapján a Balaton vízállása novemberben folyamatosan 67 centiméter körül mozgott. Ez az érték a történelmi minimum- és maximumadatokhoz képest közepesen alacsonynak számít, ugyanakkor a szabályozási szinttől jelentős elmaradást mutat. Az északi part mentén, például Balatonalmádiban, a sekélyebb partszakaszok miatt a víz még alacsonyabbnak tűnik, mint amit a mérőszámok jeleznek.

A horgászok és strandkezelők beszámolói szerint több helyen már jól kirajzolódik a tómeder formája, ami ritkán tapasztalható ilyen mértékben.

Alacsony vízszint a déli parton is - Balatonszárszónál alig éri víz a lépcsőt

Bár az esőzések a déli partot ideiglenesen kedvezőbben érintették, Balatonszárszónál a vízszint továbbra is alacsony. A Bendegúz téri szabadstrandon készült kép tanúsága szerint a lépcső legalsó fokát nem éri víz, ami jól szemlélteti, milyen mértékben húzódott vissza a tó a parttól.

A Balaton téli üzemmódra váltott

A KDTVIZIG tájékoztatása szerint a Balaton novemberre átállt téli üzemrendre. Ennek részeként:

kiemelték a hajózási jelzéseket,

leszerelték a szigetüzemű kutatóállomások keretelemeit és műszereit,

valamint megkezdték a stégek eltávolítását, amelyeket csak április 1-jétől lehet majd visszahelyezni.

A horgászstégek kivétele különösen fontos, mert a téli jégzajlás, a befagyó víz és a viharos szél könnyen megrongálná vagy darabokra törné ezeket a szerkezeteket. A keletkező törmelék nemcsak balesetveszélyt, hanem komoly környezeti kockázatot is jelenthetne.

Messze a téli üzemi vízszinttől

A tó téli üzemi vízszintmaximuma 110 centiméter, amely fölött a Sió-zsilipen keresztül engedhető le a felesleges víz. Erre azonban hosszú ideje nincs szükség: a Balaton átlagos vízállása hetek óta 67 centiméter, így a vízutánpótlás továbbra is elmarad.

Főkép: A Balaton vízállása a balatonszárszói Bendegúz téri szabadstrandnál 2025. november 25-én. Fotó: Gerzsenyi Andrásné