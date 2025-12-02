Decemberi nyugdíj: idén is korábban érkezik a havi járandóság

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 2. 16:09

Jó hír érkezett a nyugdíjasok számára: a decemberi nyugdíj idén is korábban jut el az érintettekhez - közölte a Magyar Posta.

A karácsonyi időszak miatt évek óta bevett gyakorlat, hogy a decemberi nyugdíjat előrehozott ütemezéssel kézbesítik, hogy mindenki időben megkapja a számára fontos összeget az ünnepi kiadások előtt.

A nyugdíjkifizetési naptár alapján a decemberi nyugdíjak postai kézbesítése december 2-án indul, és december 16-án zárul. A Magyar Posta tájékoztatása szerint a folyamat a megszokott ütemezés szerint történik, az előre meghatározott dátumok alapján.

Jelenleg mintegy 800 ezer ember kapja készpénzben a nyugdíját, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát továbbra is postai kézbesítés útján fizeti ki az állam. Az előrehozott decemberi kifizetés ezért kiemelten fontos, hiszen sok érintett számít arra, hogy az ünnepek előtti hetekben már rendelkezésére álljon a járandósága.

A Magyar Posta hangsúlyozta: a korábbi évekhez hasonlóan idén is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a decemberi nyugdíj minden jogosulthoz időben és biztonságosan megérkezzen.