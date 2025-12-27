Kulturális ötödik hadoszlop: Magyarországon belülről akadályozták a pedagógusok béremelését

Szerző: MTI; Gondola

Egyfajta segélykiáltásnak is beillik Balatoni Katalin jelzése: a miniszterelnöki biztos azt tapasztalja, sokan dolgoztak a siker ellen itthon és Brüsszelben is; ezek mindent megtettek azért, hogy ellehetetlenítsék a pedagógusok történelmi mértékű béremelési programját.

Idehaza belső ellenlábasokkal kell megküzdeni azért, hogy a társadalom számára fontos fejlődés haladhasson. Hogy a kulturális ötödik hadoszlopot kik vezénylik, azt csak sejthetjük.

Együtt építjük a magyar köznevelést - írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos pénteken Facebook-oldalán a pedagógusbér-emelési folyamat történetét felidézve.

Balatoni Katalin ízt írta: 2023 őszén kezdte szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, amikor az új életpályatörvény véglegesítésétől és a béremelés előkészületeitől "volt hangos az ország".

Hangsúlyozta: akkor is az vezérelte, ami most is, hogy minél több segítséget tudjon adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsák a gyermekeknek.

Egyeztetések sokasága valósult meg kollégákkal, szakemberekkel, az EU képviseleteivel, szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel napi rendszerességgel, miközben ott volt a nyomás, hogy

minden áron oda kell eljutni, hogy a béremelés megvalósuljon,

hogy a lehető legjobb legyen a pedagógusoknak, akik a pályán vannak és azoknak is, akiket szeretnének, hogy a pályára lépjenek - emlékezett vissza.

Kiemelte: a háttérben ez egy nagy küzdelem volt. Nemcsak kitalálni kellett a megvalósítás formáját, a jogszabályi környezetet, hanem "valóban meg kellett küzdeni az elénk gördülő sziklákkal, és saját honfitársainkkal is", hiszen

sokan dolgoztak a siker ellen itthon és Brüsszelben is.

Mindent megtettek azért, hogy ellehetetlenítsék a pedagógusok történelmi mértékű béremelési programját - jegyezte meg.

Aztán eljött karácsony, "és még mindig kardok sokasága lebegett a fejünk felett, hogy a jó fog győzni, vagy azok, akik több milliós fizetésekért dolgoznak saját hazájuk ellen" - fogalmazott. Felidézte, ebben az évben nem sok pihenés jutott, folyamatosan azon dolgoztak a két ünnep között is, hogy januárban bejelenthessék a program indulását, hogy

fordítani tudjanak a pedagóguspálya vonzerején,

hogy anyagi megbecsülést biztosítsanak pedagógusoknak.

Nem beszéltek róla, mert nem számított csak az, hogy a következő karácsonyt a pedagógusok már sokkal jelentősebb anyagi biztonságban tölthessék - mutatott rá. Hozzátette: januárban a Magyar Közlönyben való megjelenést megelőző éjszakát is aggodalmak között töltötték, hiszen aznap

"Ursula von der Leyen egy újabb zsarolással állt elő".

"De kiváló harcosainknak és az isteni gondviselésnek köszönhetően" reggel ott volt a hír, megvan a béremelés - jelentette ki.

Balatoni Katalin megemlítette a tankerületek, az egyházak, az önkormányzatok és minden fenntartó emberfeletti munkáját, hiszen alig néhány nap alatt megvalósították, hogy februárban már ott voltak az átlag 32,2 százalékkal megemelt bérek.

Megjegyezte: 2024 karácsonyán már magabiztosan, bár sok-sok kérdéssel teltek az ünnepek, rengeteg előkészítő munkával, és 2025 januárjában egy átlag 21,2 százalékos béremelés következett számos kiegészítéssel, biztosítékkal.

Balatoni Katalin jelezte: 2025-ben pedig már nyugalommal telik a karácsony, hiszen

a történelmi béremelés sínen van,

a pedagógusbérek folyamatos emelésének következtében a karácsonyi időszak is kiszámítható. Ráadásul 2026 januárjától újabb, átlag tízszázalékos béremelés lesz, és ezt itt még mindig nem a vége. 2031-ig minden évben lesz béremelés - hangsúlyozta.

"A legtöbben elégedettek, és vannak néhányan, akik nem. Persze mindig lehetne feljebb, mindig lehetne több…" - fogalmazott.

Nagy küzdelem és nagy munka volt, hogy idáig juthassunk

- írta büszkeségének hangot adva, hogy csatlakozhatott a feladathoz. Felemelőnek nevezte, amikor a 2024 januári Magyar Közlönyben meglátta a béremelést, amikor megtudta a 2024-es felvételi számokat a pedagógusképzésre, megismerhette októberben a pedagógus létszámokat, majd ugyanezt 2025-ben is, hiszen a számok a jó döntéseket igazolják. Így érzi, tehetett valami jelentőset a magyar pedagógusokért, a magyar gyermekekért, a hazai oktatásért.

Ezt folytatja miniszterelnöki biztosként, ezt folytatjuk 2026-ban is - közölte Balatoni Katalin.

Hozzátette: "tovább harcolunk azokkal, akik a

saját országuk ellen fordulnak, akik mindent megtesznek, hogy ne fejlődjön az oktatás

csak azért, mert politikai ambícióikat ez segíti", de leginkább tovább dolgoznak pedagógusainkért, gyermekeinkért, mindazokkal, akik hisznek az oktatás innovációjában és a családbarát szemléletben.

