Demonstráció Sulyok Tamás államfő és a jogállamiság megvédéséért

Szerző: Gondola

2026. június 7. 13:17

A szélsőséges indulatkeltés és a jogállamiság miniszterelnöki megsértési kísérletei ellen tiltakoznak magyar demokraták vasárnap 16 órától a Sándor-palotánál. Az elborult hatalomvágy veszélyezteti az ország alkotmányos rendjét.

Kormánnyal szembeni tiltakozás, Sulyok Tamás melletti kiállás lesz vasárnap délután négytől, A Sándor-palotánál várják a demonstrálókat - írja a Mandiner. A rokonszenv-tünetés címe: Ne féljetek! A cél, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását a szélsőség követeli.

A Mandiner információi szerint a demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel.

Az esemény szervezője, Szabó László a lapnak elmondta:

az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon,

ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.

A fenyegetésre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni

– emlékeztetnek.

A fenyegetett állami vezetők:

Sulyok Tamás köztársasági elnök,

Varga Zs. András, a Kúria elnöke,

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt emlékeztetett: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, 1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye, mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg. A példa jól mutatja, hogy még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket – hangsúlyozta.

A Tisza Párt részéről a vitában nem hangzottak el közjogi érvek az elnök elmozdítása mellett.

A Mandiner cikkéhez hozzátehetjük: a Sándor-palota előtti tiltakozás

nem "csak" az államelnök személyét védi, hanem a jogállamiság eszméjét is.

A választáson kétharmados fölényt elérő garnitúra ugyanis

azt hiszi, hogy ezzel a többséggel a jogállamiság alapszabályait is felrúghatja.

Ki kell józanítani a hatalomvágytól elborult, és Brüsszeltől is csak vállveregetést kapó politikusokat.

Címkép: Sulyok Tamás államfő erdélyi magyarjaink körében - sandorpalota.hu

Utoljára frissítve: 2026. június 7. 13:04