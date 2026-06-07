Demonstráció Sulyok Tamás államfő és a jogállamiság megvédéséért
Kormánnyal szembeni tiltakozás, Sulyok Tamás melletti kiállás lesz vasárnap délután négytől, A Sándor-palotánál várják a demonstrálókat - írja a Mandiner. A rokonszenv-tünetés címe: Ne féljetek! A cél, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását a szélsőség követeli.
A Mandiner információi szerint a demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel.
Az esemény szervezője, Szabó László a lapnak elmondta:
az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon,
ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.
A fenyegetésre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.
Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni
– emlékeztetnek.
A fenyegetett állami vezetők:
Sulyok Tamás köztársasági elnök,
Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt emlékeztetett: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, 1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye, mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg. A példa jól mutatja, hogy még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket – hangsúlyozta.
A Tisza Párt részéről a vitában nem hangzottak el közjogi érvek az elnök elmozdítása mellett.
A Mandiner cikkéhez hozzátehetjük: a Sándor-palota előtti tiltakozás
nem "csak" az államelnök személyét védi, hanem a jogállamiság eszméjét is.
A választáson kétharmados fölényt elérő garnitúra ugyanis
azt hiszi, hogy ezzel a többséggel a jogállamiság alapszabályait is felrúghatja.
Ki kell józanítani a hatalomvágytól elborult, és Brüsszeltől is csak vállveregetést kapó politikusokat.
Címkép: Sulyok Tamás államfő erdélyi magyarjaink körében - sandorpalota.hu