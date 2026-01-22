Egyszer és mindenkorra világossá vált: Magyar Péterék a gazdaellenes, háború és migrációpárti Ursula von der Leyen és brüsszeli gazdáik mellett állnak

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 22. 14:35

Az év egyik legfontosabb szavazására került sor kedden az Európai Parlamentben – derül ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményéből. A frakció szerint a voksolás tétje egyértelmű volt:

„megállítjuk a magyar gazdákat tönkretevő Mercosur-megállapodást és annak fő végrehajtóját, Ursula von der Leyent, vagy zöld utat kap Brüsszel gazdaellenes, háború és migrációpárti politikája”.

A közlemény hangsúlyozza:

Magyar Péter és a Tisza Párt előzetesen bejelentette, hogy „az év legfontosabb szavazásán a magyar érdekekkel szemben Brüsszel oldalára áll”, és ezt a Fidesz–KDNP szerint azzal erősítette meg, hogy nem vett részt a bizalmatlansági szavazáson Ursula von der Leyennel szemben.

A kormánypárti képviselőcsoport szerint a helyzet világos volt. Megfogalmazásuk szerint „aki bármilyen formában támogatta Ursula von der Leyent – akár azzal, hogy nemmel szavazott a bizalmatlansági indítványra, akár tartózkodással, akár a szavazáson való távolmaradással –, az valójában a Mercosur-megállapodást támogatta, és ezzel a magyar gazdák érdekeivel szemben Brüsszel oldalára állt”.

A közlemény Ursula von der Leyen támogatását nem kizárólag gazdaságpolitikai kérdésként értelmezi. A Fidesz–KDNP szerint ez „egyben a brüsszeli háborús politika és a brüsszeli bürokrácia migrációt ösztönző politikájának támogatását is jelentette”. A frakció hangsúlyozza:

Magyar Péterék előtt adott volt a lehetőség arra, hogy „egyértelműen a magyar érdekek, a magyar emberek és a magyar gazdák mellett álljanak ki”, ezzel szemben azonban – a közlemény megfogalmazása szerint – „a Brüsszelhez való igazodást választották”.

A Tisza Párt távolmaradása politikai állásfoglalás. Mint írják:

„azzal, hogy a Tisza Párt nem vett részt a bizalmatlansági szavazáson, világossá tette: Brüsszel oldalán áll, Brüsszel érdekeit képviseli a magyar érdekekkel, a magyar emberekkel és a magyar gazdákkal szemben”.

A közlemény végén a Fidesz–KDNP és a Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja saját döntését is egyértelművé teszi. Mint fogalmaznak:

„mi egyértelműen döntöttünk: a magyar érdeket képviseljük”.

Álláspontjuk szerint

„a gazdaellenes, migráció és háborúpárti brüsszeli politikát képviselő Ursula von der Leyennek mennie kell”

– és közlésük szerint ennek megfelelően is szavaztak.

Főkép: Ursula von der Leyen és Manfred Weber az Európai Parlament plenáris ülésén 2026. január 21-én. Fotó: Philippe Buissin/EU,EP