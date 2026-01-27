Szerző: Gondola

Egy ukrán lap gyakorlatilag beismerte, hogy arra számítanak: a Tisza kormány gondolkodás nélkül át fogja adni nekik a kért vadászgépeket, ha ez a brüsszeli és az ukrán elvárás.

Ukrajna számára reális és kifejezetten hosszú távú megoldást jelenthet a cseh gyártású L-39NG Skyfox kiképző–harci repülőgépek beszerzése – állapítja meg a Defense Express katonai szakportál elemzése, amelyet a nagy elérésű Unian nevű ukrán hírportál idéz.

Kiemelik: a típus jelenleg Vietnámban és Magyarországon áll rendszerben, valamint a pardubicei (Csehország) repülőközpontban, ahol a cseh légierő és más külföldi megrendelők pilótáit képzik. Bár ez a típus az ukránok szerint alkalmas lehet drónok elleni feladatokra és a pilótaképzésre is, az elemzők kétségüket fejezve ki azzal kapcsolatban, hogy Csehország vagy Magyarország hajlandó lenne-e átadni saját, már megrendelt gépeit Ukrajnának. Ennek oka elsősorban a két ország politikai álláspontja – írják –, hozzátéve:

ez a helyzet a 2026-os magyarországi választások után változhat.

Magyarul beismerik, hogy arra számítanak: a Tisza kormány gondolkodás nélkül át fogja adni nekik a vadászgépeket, ha ez a brüsszeli és az ukrán elvárás. A Tisza ukrán titkosszolgálati kapcsolatait ismerve ez a kijelentés nem alaptalan, biztonságpolitikai szempontból nagyon komolyan kell venni. Az épp fellendülő magyar haderőfejlesztés ezzel gyakorlatilag megismételné a szocailista korszak hibáját, amikor áron alul vagy adott esetben ingyen osztogatták el Magyarország jelentős – akkor még a kommunista néphadseregből megmaradt – fegyverkészletét. Azzal a különbséggel, hogy most kifejezetten modern eszközökről van szó, amelyekből az első példányok csak 2025 május végén érkeztek meg hozzánk , így ezekre természetesen a Magyar Honvédségnek is kiemelt szüksége van.

És hogy Magyar Péterék miért tennék mindezt? Úgy tűnik, semmi másért, mint a brüsszeli és ukrán gazdáik iránti feltétlen lojalitásból, vagyis mert fogott emberek, magyarul szólva csicskák. Ez – mondjuk ki kertelés nélkül – a hazaárulás minősített esete lenne.

Még egy érv amellett, hogy 2026 április 12-én a magyar emberek jó döntést hozzanak.