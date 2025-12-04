Fülöp Attila: Tavaly rekordot döntött az örökbefogadások száma Magyarországon

Szerző: Gondola

2025. december 4. 05:05

Tavaly az eddigi legmagasabb számú örökbefogadás történt Magyarországon: összesen 1291 gyermek talált családra – jelentette be Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Miskolcon, egy új gyermekotthon átadásán. Mint mondta, ez a szakemberek elkötelezett munkájának eredménye.

Az államtitkár hangsúlyozta:

hosszú távon minden gyermek számára a családi környezet jelenti a legjobb megoldást – még akkor is, ha ez nem a vér szerinti családot jelenti.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Északkelet- és Kelet-Magyarországon nőtt azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen okból a kórházakban maradnak, ezért a kormány rövid távú beavatkozást tartott szükségesnek.

Ennek részeként Miskolcon új gyermekotthon épült, és további intézmények készülnek Mátészalkán és Karcagon is, hogy a legkisebbek mielőbb megfelelő körülmények közé kerülhessenek.

A most átadott miskolci intézmény 72 csecsemő számára biztosít biztonságos és gondoskodó környezetet, emellett 24 iskoláskorú gyermek ellátását is képes megoldani. Az intézményben már közel hetven, többségében szakképzett dolgozó kezdte meg munkáját.

Fülöp Attila kiemelte: a kormány hivatássá tette a nevelőszülőséget azzal, hogy foglalkoztatási jogviszonyt rendelt hozzá, így a nevelőszülői munka ma versenyképes anyagi megbecsüléssel jár. Ez lehetővé teszi, hogy egyre több gyermek nevelkedhessen családi környezetben.

A politikus beszélt a gyermekvédelmet támogató kormányzati csomagról is, amely egyrészt közvetlen támogatást ad a gyermekeknek – étkezésre, ruházatra, sporteszközökre –, másrészt erősíti a gyermekvédelmi rendszert a gyámok és gyámügyi ügyintézők létszámának és forrásainak növelésével.

A cél hosszú távon változatlan: családközpontú gyermekvédelem kiépítése és a nevelőszülői hálózat további erősítése.

Az átadáson Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy minden gyermeknek saját családjában lenne a helye, és szomorúnak nevezte, hogy egyes újszülötteket anyjuk a kórházban hagy. Köszönetet mondott a kormányzatnak és a szakembereknek a miskolci intézmény létrehozásáért.

Cséplőné Gönczi Veronika, az SZGYF főigazgatója hangsúlyozta: a legfontosabb a gyermekek sorsának minél gyorsabb rendezése, hogy mielőbb családi környezetbe kerülhessenek, és ne hosszú intézményi ellátásra kényszerüljenek.

Az avatást jelképező nemzeti színű szalagot Fülöp Attila, Csöbör Katalin és Alakszai Zoltán főispán vágta át.