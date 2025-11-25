A hadiipar kijáróemberei

Szerző: Molnár Pál

2025. november 25. 08:39

Eltávolodtak a normalitástól azok az EU-politikusok, akik a háború folytatását erőltetik. Balgának látszanak - de senki sem balga ingyen! A hadiipar tette érdekeltté őket abban, hogy folytassák az esztelen fegverkezést. Le kell leplezni őket.

Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek az amerikai béketerv elfogadásában. "Nemcsak hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy máris szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását" – mondta a magyar külügyminiszter.

Keveseket lepett meg a brüsszeli szélsőség hozzáállása.

Ez a garnitúra nem sokkal a háború kezdete után eltávolodott a normalitástól. És egyre tovább távolodik. Mintha Ukrajna rajongói lennének, úgy prédikálnak, közben nem zavarja őket, hogy naponta több száz ukrán fiatalember hal meg borzalmas körülmények között a fronton. Nem zavarja őket, hogy ukrán városok válnak romhalmazzá. Fülük botját sem mozdítják arra, hogy például Magyarországon keresztül naponta több ezer ukrán ember menekül el hazájából. Az elől a látvány elől pedig szemüket is befogják, hogy ukrán főkolomposok hatalmas pénzt vágnak zsebre az európai adófizetőktől kapott segélyekből. Úgy viselkednek ezek az európai főmuftik, mintha balgák lennének.

Csakhogy senki sem balga ingyen.

Rendkívül könnyű felismerni a mögöttes érdeket. Ez az érdek pedig az, hogy minél több pénzt minél hosszabb ideig kapjon a hadiipar. A fegyvergyártás mágnásai úgy gazdagodnak meg, hogy közben rengeteg ukrán fiatalember hal meg, rengeteg özvegy és árva lesz az országban, rengeteg épület dől össze, hatalmas vegyi szennyeződés keletkezik, és sok-sok gyűlölet halmozódik fel emberek, családok, népek között.

Így válnak dollármilliárdossá a hadiipar moguljai.

Ezek a mogulok sem balgák: tudják, hogy kijáróembereiket meg kell fizetni. És megtalálják a módját, hogyan juttassák el a pénzt, az aranytömböket, az ingatlanokat azoknak a politikai kijáróknak, akik elérik, hogy az európai adófizetők pénze a fegyvergyártást finanszírozza. Akik képesek még hitelekbe is belerángatni a tagállamokat azért, hogy a hadiipar moguljainak zsebét tömjék – és persze azokból a zsebekből vissza is pörögjenek az aranytallérok.

Korrupt garnitúra tette rá a kezét az európai adófizetők pénzére.

És ebből a pénzből gátlástalanul próbálják megszilárdítani a korrupció betonalapjain álló hatalmukat. Szélsőséges sajtót tartanak fenn, amely legyártja a társadalmaknak a hazugságokat, orwelli újbeszél nyelven dicsőíti az állatfarm vezérdisznait, karaktergyilkosságokkal teszi partvonalon kívülre a becsületes közszereplőket.

Még pártokat is szerveznek egyes tagállamokban, hogy az agymosás „hazainak” tűnjön, s ezek a megvett pártpolitikusok még „nemzeti” menetet is szerveznek, mintha ők képviselnék a társadalom többségét. A megvett pártvezetők között van olyan is, akit a legmagasabb ügyészség kért ki a mentelmi oltalom alól, mert korábban tanúk videóra vették cselekményét, kész a bizonyíték, de az állatfarm vezérdisznai nem adták ki: így, ezzel a külső fenyegetéssel még szorosabban kézben tarthatóként használják a figurát.

Erőltetik a migránsinváziót is, hogy felhíguljon a nemzeti érdekeket védő társadalom. Amely kormányzat védi országát, azt korrupt testület gigantikus birságra ítéli.

Lezüllesztették a kontinenst.

A szabadság kis körei védekezhetnének a hazugságterror ellen, igen. Ám Bibó Istvánnak ezt a nagyszerű gondolatát is ellopták. Ők alapítanak hazugságszigeteket, hogy közösségi élménnyel hitelesítsék a hamisítást.

Szektát csődítettek össze, hogy aláaknázzák a szellemi életet.

Hatósági munkával kell leleplezni a kijáró embereket, meg kell világítani azokat a rejtett pénzcsatornákat, amelyeken keresztül a korrumpálás zajlik.