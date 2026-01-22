Több mint háromszoros különbség: 606 baloldali erőszakcselekmény jobboldaliak ellen, szemben 182 fordított esettel 2025-ben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 22. 05:07

A német belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben is jóval több baloldali indíttatású erőszakos cselekmény irányult jobboldaliak ellen, mint fordítva.

Jelentősen gyakoribbak a baloldali elkövetők által jobboldaliak ellen irányuló erőszakos bűncselekmények Németországban - derül ki az AfD parlamenti kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.

A politikailag motivált bűncselekmények statisztikája szerint 2025-ben 606 olyan erőszakos cselekményt regisztráltak, amelyeket „jobboldal elleni” jelzéssel soroltak be. Ezzel szemben a „baloldal elleni” megjelöléssel 182 esetet rögzítettek.

A németországi bűnügyi statisztikákban a bűncselekményeket először egy jelenséghez rendelik. Ezután konkrétabb jellemzőket, úgynevezett altémaköröket (UTF) kaphatnak, amelyek részletesebben leírják a bűncselekmény kontextusát – például „jobboldal elleni” vagy „baloldal elleni”.

A német kormány jelezte: a 2025-ös adatok feldolgozása még nem zárult le, és az áldozatok politikai beállítottságát nem minden esetben rögzítik, így a számok részben hiányosak lehetnek.

Az eddig ismert adatok azonban egyértelmű különbséget mutatnak: több mint háromszor annyi erőszakos cselekményt követtek el baloldali indíttatásból jobboldaliak ellen, mint fordítva.

Emellett összességében is növekedett a politikai táborok közötti erőszak. Míg 2024-ben 416 ilyen, baloldaliak által a jobboldal ellen irányuló esetet regisztráltak, addig 2025-ben már 606-ot, ami mintegy 31 százalékos emelkedést jelent. A jobboldalról baloldal ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma 147-ről 182-re nőtt.

Martin Hess, az AfD képviselője közleményében úgy fogalmazott: nemcsak a növekedés mértéke, hanem az abszolút számok is azt mutatják, honnan ered a legtöbb erőszak, szerinte azonban hiányzik a politikai akarat ennek elismerésére. Hess aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy meglátása szerint a baloldali erőszakot hosszú ideje relativizálják, ami szerinte kedvezőtlen társadalmi légkört teremt - számolt be róla a Nius híroldal.