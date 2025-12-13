Hölvényi: Ami tegnap még rémálom volt, az ma valósággá vált

Szerző: KDNP/Gondola

2025. december 13. 11:05

A korrupt brüsszeli szélsőség immár diktatúrával szolgálja ki a hadiipar érdekeit. A titkos sms-üzenetekben milliárdos Covid-ügyleteket lebonyolító EB-elnök felrúgta a demokráciát.

Az egykori szovjet politbüró szintjére süllyedt az Európai Unió vezetősége. Immár diktatórikus módon adhatják fel az újabb és újabb fegyverrendeléseket a hadiiparnak.

Ami tegnap még rémálom volt, az ma már valósággá vált – reagált a KDNP EP-képviselője az Európai Tanács pénteki döntésére, amellyel sürgősségi eljárás keretében,

egyhangú jóváhagyás helyett minősített többséggel, Magyarország és Szlovákia ellenében,

határozatlan időre befagyasztották az EU területén lévő orosz állami vagyont.

Az Európai Unióban eddig félévente, egyhangú döntéssel határoztak a befagyasztott orosz vagyon sorsáról, pénteken Brüsszel egy tollvonással félresöpörte az egyhangúság követelményét és minősített többségi döntéshozatalra tér át, ezzel

nyíltan szembe menve az Európai Unió alapszerződésével

és kialakult döntéshozatali rendjével – mutatott rá Hölvényi György.

Ami nemrég még csak rémálomban jelent meg, mára kézzelfogható valósággá vált, jól látható: komoly erők dolgoznak azon, hogy

az Európai Uniót visszafordíthatatlanul egy diktatórikus irányba tereljék.

Az együttműködés helyét a bürokraták önkényuralma kezdi átvenni.

Az Európai Bizottság már nem az uniós szerződések őre, hanem azok módszeres megsértőjévé vált – állapította meg a kereszténydemokrata politiud.

Kép: Elnöki öröm: egy lépéssel közelebb a diktatúrához - kdnp.hu