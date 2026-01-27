Hölvényi György: A Béketanács alternatív, kezdeményező megközelítés lehet a háborúk befejezésére

Szerző: Gondola

2026. január 27. 18:35

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Donald Trump által kezdeményezett Béketanácsot alternatív kezdeményező eszközknek tartja a háborúk befejezésére.

Brüsszelben, Mark Rutte NATO-főtitkár EP-szakbizottsági meghallgatásán a kereszténydemokrata EP-képviselő kiemelte: a nemzetközi konfliktusok rendezése különösen érzékeny, a Közel-Kelet helyzete pedig rendkívül összetett, amit a 2023. október 7-i események és a gázai fejlemények is mutatnak.

Hölvényi felidézte Donald Trump korábbi Ábrahám-megállapodásait, amelyek Izrael és több arab ország kapcsolatának normalizálását célozták, és rámutatott, hogy a Béketanács létrehozása hasonló történelmi pillanat lehet, új lehetőségeket kínálva a békefolyamatok előmozdítására.

Kiemelte továbbá: kulcsfontosságú a NATO támogatásának vizsgálata azzal a céllal, hogy elkerülhető legyen a további eszkaláció.