Hölvényi György: Az Európai Unió békeprojektként született, nem szabad hagyni, hogy háborús projektként haljon meg

Szerző: Gondola

2026. január 21. 17:06

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője szerint az Európai Unió békeprojektként jött létre, és nem szabad hagyni, hogy háborús projektté váljon.

A KDNP európai parlamenti képviselője bírálta az EU közös kül- és biztonságpolitikájáról szóló 2025-ös éves jelentést, amelyet politikailag elfogultnak, ideológiailag túlfűtöttnek és a tagállami szuverenitást sértőnek nevezett.

A jelentés Oroszországot jelöli meg az EU elsődleges fenyegetéseként, és az európai védelem jelentős megerősítését sürgeti. Ezekkel az alapelvekkel Magyarország egyetért, Hölvényi szerint azonban problémás, hogy a dokumentum Európa biztonságát szorosan Ukrajna katonai győzelméhez köti, és folyamatos fegyverszállításokat, valamint Ukrajna védelmi iparának uniós integrációját szorgalmazza.

A keresztényemokrata EP-képviselő úgy véli,

ez szükségtelenül függővé tenné az EU-t egy háborúban álló, nem uniós országtól, és belesodorná Európát egy kiszámíthatatlan kimenetelű konfliktusba.

Kifogásolta továbbá, hogy a jelentés kritikusan kezeli Magyarországot, politikailag motivált megállapításokat tesz, valamint támogatja a magyar vétó megkerülését és a minősített többségi szavazás kiterjesztését a védelempolitikában.

Hölvényi György szerint ez sérti a tagállami szuverenitást, és akár akaratuk ellenére is katonai döntésekbe kényszerítheti az országokat. Súlyos kockázatnak nevezte egy EU által vezetett ukrán légvédelmi zóna létrehozását is. Összegzése szerint a jelentés ideológiai alapon politizálja a biztonságpolitikát, ezért jelen formájában nem támogatható.