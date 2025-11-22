Hölvényi György: Elég volt a keresztények elleni erőszakból! - Több mint 300 diákot raboltak el fegyveresek egy katolikus iskolából Nigériában
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. november 22. 14:38
A St. Mary's katolikus iskolából 303 diákot és 12 tanárt raboltak el fegyveresek Nigériában. Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) EP-képviselője sürgeti a hatóságokat a gyors és határozott fellépésre.
Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán számolt be a Nigériában történt újabb súlyos támadásról, amely ismét a keresztény közösséget érte. A St. Mary’s katolikus iskola ellen végrehajtott pénteki fegyveres rajtaütés során az első hírek is rengeteg elhurcolt diákról és tanárról szóltak, ám a helyi hatóságok és egyházi szervezetek frissítése nyomán világossá vált: a tragédia sokkal nagyobb.
Egyre súlyosbodó emberrablási hullám sújtja a keresztényeket Nigériában
A Christian Association of Nigeria (CAN) közlése szerint összesen 303 diákot és 12 tanárt raboltak el fegyveresek Niger állam észak-középső részén.
Bulus Dauwa Yohanna, a CAN helyi elnöke által kiadott közlemény szerint a korábbi, 215 fős becslést egy „végleges névsorolvasás és ellenőrzés” után módosították. A püspök személyesen látogatott el az iskolába a támadás napján.
A St. Mary’s középiskolaként működik, de a műholdfelvételek alapján a komplexum egy szomszédos általános iskolával összekapcsolt, több mint ötven épületből álló terület, amely magában foglal tantermeket, kollégiumokat és adminisztrációs épületeket. Az intézmény Papiri településen található, közvetlenül a Yelwa és Mokwa városait összekötő főút közelében.
A papiri lakosok kétségbeesett jelenetekről számoltak be: családok százai keresték lázasan eltűnt gyermekeiket a támadás utáni órákban. A térségben élők szerint a biztonsági helyzet hónapok óta romlik, a fegyveres csoportok egyre szervezettebben és bátrabban hajtanak végre emberrablásokat.
Pár nappal korábban 25 iskolás lányt hurcoltak el
A támadás nem magányos incidens. Néhány nappal korábban, hétfő hajnalban hasonló módszerekkel hurcoltak el 25 iskolás lányt a szomszédos Kebbi állam Maga nevű városából. Egy diáklány később megszökött, ám 24 továbbra is eltűnt.
Egyik emberrablást sem vállalta magára eddig egyetlen csoport sem, ugyanakkor a nigériai hatóságok közölték: taktikai egységeket és helyi vadászokat is mozgósítottak a gyerekek felkutatására.
Évek óta célkeresztben a keresztény közösségek Nigériában
A képviselő a posztjában hangsúlyozza, hogy az eset nem elszigetelt jelenség: a térségben élő keresztény közösségek évek óta rendszeres erőszaknak, zaklatásnak és fenyegetéseknek vannak kitéve.
A brutális támadások hulláma miatt számos ország és nemzetközi szervezet – köztük az Egyesült Államok – is aggodalmát fejezte ki Nigéria vallásszabadsági helyzete miatt.
Hölvényi hangsúlyozta:
a nigériai hatóságoknak haladéktalanul lépniük kell az elhurcoltak megmentése érdekében, egyúttal olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek hosszú távon is képesek megelőzni a hasonló atrocitásokat.
A KDNP politikusa arra kér mindenkit, gondoljanak az áldozatokra és családjaikra, és aki teheti, imádkozzon az üldözött keresztényekért, különösen a gyermekekért, akik ismét a konfliktus ártatlan célpontjai lettek.