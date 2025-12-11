Hölvényi György: stratégiai párbeszédre van szükség az EU és az afrikai katolikus oktatás között

Hölvényi felszólalásában hangsúlyozta, hogy az afrikai egyházi oktatási hálózat jelentősége elengedhetetlen a kontinens fejlődése szempontjából. Mint mondta, a katolikus egyház szolgálatán keresztül

„30 millió gyermek számára biztosít oktatást Afrikában, és több mint 84 000 iskolát működtet a kontinensen”, amely katolikus intézmények nem csupán tanítanak: nevelnek is.

A képviselő kiemelte: az egyházi oktatás hatása ellenére mindez Európában továbbra sem ismert kellő mértékben. Szavai szerint „az elért eredményeik Európában nagyrészt ismeretlenek. Hiányzik a kellő megértés és az érdemi párbeszéd.”

Hölvényi felidézte az elmúlt évek afrikai látogatásait, amelyek során – mint fogalmazott – világossá vált számára, hogy az egyház szerepe „alapvető fontosságú az oktatás terén Afrikában”.

Oktatási válság és infrastruktúrahiány

A képviselő az afrikai oktatás helyzetével kapcsolatban rámutatott, hogy

ma is közel 100 millió gyermek nem jár iskolába. Elmondása szerint a tízévesek „89%-a nem képes életkorának megfelelő szöveget olvasni”, továbbá átlagosan „38 tanuló jut egy képzett tanárra”.

Hölvényi hangsúlyozta: az infrastruktúra fejlesztése is elmaradott, mivel „az általános iskolák mindössze 44%-a rendelkezik alapvető ivóvízellátással, és csupán egyharmadukban van elektromos áram.”

Az EU támogat, de nem az egyházat éri el a forrás

A politikus szerint az Európai Unió felismerte a válság súlyosságát, és 2021 óta „7,8 milliárd eurót mozgósított az oktatás támogatására a partnerországokban”, amelynek többsége Afrikába irányul. Ugyanakkor bírálta, hogy az uniós támogatások nem jutnak el az egyházi intézményekhez, mivel Brüsszel hagyományosan állami szereplőkkel működik együtt.

„Az uniós források nem jutnak el a katolikus iskolákhoz az egyházmegyékbe”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elmúlt években történtek előrelépések a helyzet javítása érdekében.

Hölvényi szerint most olyan politikai és pénzügyi környezet alakult ki, amely lehetővé teszi a változást, de – mint mondta – „a következő lépést azonban Önöknek kell megtenniük”.

Szükség van kontinentális stratégiára

A képviselő arra kérte a jelen lévő egyházi vezetőket, hogy kezdjenek rendszeres, intézményesített párbeszédet az Európai Unióval, különösen a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatóságával. Mint hangsúlyozta: „Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az afrikai katolikus egyház képviselői, az Európai Unió képviselői, és különösen a Nemzetközi Partnerségekért Felelős Főigazgatóság vezetői egy asztalhoz üljenek, és stratégiai párbeszédet kezdjenek.”

Hölvényi szerint az egyháznak szerepet kell vállalnia egy kontinentális oktatási stratégia kialakításában. Szavai szerint „szükség van egy kontinentális oktatási stratégiára, valamint országos szintű stratégiákra is”, amelynek koordinálásában a SECAM-ra hárul kiemelt feladat.

„Nincs afrikai oktatás Önök nélkül”

A beszéd végén Hölvényi három üzenetet fogalmazott meg, amelyek közül a legfontosabb az egyház pótolhatatlan szerepének elismerése volt. „A legfontosabb üzenet az, hogy nincs afrikai oktatás Önök nélkül. Ezt az Európai Uniónak is fel kell ismernie és meg kell értenie.”

Kiemelte: mivel rendelkezésre áll a politikai akarat, „most van itt az ideje annak, hogy előre lépjünk az EU-val folytatott párbeszédben”.

A képviselő szerint elengedhetetlen, hogy az uniós támogatások rendszerszinten és közvetlenül jussanak el az egyházi fenntartású intézményekhez. Mint mondta: