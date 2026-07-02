Hölvényi György: Migrációs válságot okozhat az afrikai ebolajárvány

Szerző: kdnp.hu

2026. július 2. 16:05

Az ebolajárvány Afrika több térségében ellehetetleníti az életet, ezért sokan a migrációt választhatják a forró földrészen. Célpontjuk Európa.

Már az ENSZ szerint is könnyen humanitárius válságból gazdasági és migrációs válsággá válhat az afrikai ebolajárvány – hívta fel a figyelmet a KDNP európai parlamenti képviselője.

Az ENSZ szerint, ha nem sikerül időben megfékezni az ebolajárványt, annak következményei messze túlmutatnak az egészségügyön:

Afrika akár 3,6 milliárd dolláros gazdasági veszteséget szenvedhet el, miközben több mint háromszázezer munkahely szűnhet meg

– írta közösségi oldalán Hölvényi György.

Kiemelte: egy járvány nem csak emberéleteket követel, hanem vállalkozásokat tesz tönkre, visszaveti a kereskedelmet, csökkenti a befektetéseket és emberek százezreit foszthatja meg a megélhetésüktől. A szubszaharai régióban már most is magas a munkanélküliség: több millió embernek nincs biztos megélhetése. Erre rakódhat rá az ebolajárvány gazdasági hatása, amely az ENSZ legrosszabb forgatókönyve szerint további több mint háromszázezer munkahely megszűnéséhez vezethet.

Ha egy térségben tömeges munkanélküliség és kilátástalanság alakul ki,

sokan más országokban próbálnak majd új életet kezdeni. Ennek egyik legfontosabb célpontja továbbra is Európa,

amely már most is jelentős migrációs nyomással küzd – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus. Hangsúlyozta: ezért az ebolajárvány megfékezése nem csupán humanitárius feladat, hanem közös nemzetközi érdek is. A gyors egészségügyi segítségnyújtás és a gazdasági stabilizáció sokkal kisebb költséget jelenthet, mint egy elhúzódó válság kezelése, amelynek hatásai végül más kontinensekre is átterjedhetnek.

Kép: kdnp.hu