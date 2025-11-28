Értékelte első hónapjait az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség új vezetése - Semjén Zsolt is jelen volt a megbeszélésen

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) új vezetése ünnepi vacsorán tekintette át az elmúlt nyolc hónap munkáját, amelyre a szervezet tisztújítása óta sor került. Az eseményen részt vett Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke is, akivel közösen beszélték át az eddigi eredményeket és a következő időszak feladatait.

Semjén Zsolt a közösségi oldalán számolt be a találkozóról:

„Jó és megerősítő találkozás olyan fiatalokkal, akik vallják és képviselik a keresztény tanítást a társadalomban és a politikában! Köszönöm IKSZ-es barátaimnak a beszélgetést és a bajtársiasságot!”

Halmay Gábor, az IKSZ elnöke elmondta, hogy a tisztújítás óta eltelt időszakot részletesen értékelték, és az anyapárt vezetőjével áttekintették az előttük álló kampányidőszak kihívásait. Mint fogalmazott, a találkozó nyitott és inspiráló légkörben zajlott:

„Nagyon nyitott volt elnök úr, és inspiráló beszélgetést folytattunk az előttünk álló kampány időszakról, a fiatalok szerepéről és feladatairól, és a nagypolitika is sokszor szóba került, külpolitikai vonatkozásban is.”

A vacsorán az IKSZ elnökségi tagjai, munkacsoport vezetői, valamint partnerszervezetei elnökei is részt vettek.

Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke a Gondolának adott korábbi interjúban arról beszélt, hogyan látja a fiatalok felelősségét a közéletben, miként újult meg az IKSZ, és miért tartja fontosnak, hogy a politika újra a közösségépítésről, a hitről és a hitelességről szóljon.

Fotó: Facebook/Semjén Zsolt