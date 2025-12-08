Két év sötétség után ismét felragyogtak Betlehem fényei

Szerző: Gondola

2025. december 8. 17:04

A hétvégén hatalmas tömeg gyűlt össze Betlehem főterén, a Jászol térnél, hogy tanúja legyen a város hatalmas karácsonyfája kivilágításának – egy olyan hagyományos eseménynek, amelyet az elmúlt két évben a gázai háború áldozatai iránti szolidaritásból nem tartottak meg.

Christian Today beszámolója szerint Bethlehemben és Jeruzsálemben idén először két év szünet után újra ünnepi fények ragyogtak fel, ezzel jelezve, hogy a háború okozta humanitárius és gazdasági nehézségek ellenére a keresztény közösségek nem adják fel a reményt.

A ceremónia egyszerű volt, mégis mélyen szimbolikus: több ezer ember ünnepelt együtt, köztük a Szentföld ferenceseinek képviselői, Rafael Tayem és Francesco Ielpo atyák is.

Maher Nicola Canawati polgármester nyíltan beszélt a város belső dilemmájáról: illő-e ünnepelni akkor, amikor továbbra is sokan szenvednek. Mégis úgy érezte, hogy

a karácsony „nem állítható le, nem törölhető el”, és hogy a fények felragyogása a „remény világosságát” jelenti a közösség számára.

A város most abban bízik, hogy az ünnepi időszak talán lassú gazdasági fellendülést hoz, miután a turizmus összeomlása, a tartós munkanélküliség és az önkormányzati pénzhiány az elmúlt években rendkívül súlyos helyzetbe sodorta a lakosokat. Különösen a 2023-as támadások óta romlott a helyzet: ciszjordániai munkások tízezrei maradtak izraeli munka nélkül, a Palesztin Hatóság pedig részleges fizetést ad csak alkalmazottainak, miután az adóbevételek Izrael általi visszatartása pénzügyi válságba sodorta a rendszert.

A kilátások ellenére sok helyi örömmel fogadta a karácsony visszatérését. A helyi ékszerkészítő, Nadya Hazboun úgy fogalmazott: Bethlehemből, „ahol minden elkezdődött”, most fontos üzenetet küldhetnek a világnak arról, mit jelent valójában a karácsony, és hogy a békés ünnep talán jó irányba mutató jel lehet mindenkinek.

A karácsonyfa-kivilágítást beszédek, zenei és kulturális programok kísérték: Andrea Bocelli külön üdvözletet küldött, a betlehemi és az assisi polgármester pedig a béke és remény fontosságát hangsúlyozta. A felvonuló cserkészek a palesztin himnuszt játszották, majd „A háború árnyékából béke születik” című multimédiás előadás következett. A katolikus, ortodox és örmény egyházak vezetői közösen áldották meg az eseményt, mielőtt a fa fényei végül kigyulladtak.

Annak ellenére, hogy a turisták továbbra is alig érkeznek, néhány zarándok – például orosz látogatók és Izrael palesztin állampolgárai – már be-be merészkedik újra a városba. Egy helyi idegenvezető szerint Betlehem „turisták nélkül nem élhet”, így sokan abban bíznak, hogy ez a kis jel talán a régi élet visszatérésének kezdete.

Jeruzsálemben is újraindultak a karácsonyi programok: december 7-én a Terra Santa Iskola megtartotta éves karácsonyi ünnepségét, amely az elmúlt években szintén elmaradt. A rendezvényen zenei műsorok, ételstandok, fotósarkok és diákprodukciók szórakoztatták a látogatókat, mielőtt a tetőn álló karácsonyfa fényei felgyulladtak. Az egyik legmeghatóbb pillanat a Beit Hanina-i Helen Keller Iskola kórusához kapcsolódik: a fogyatékkal élő gyermekeket oktató intézmény tanulói olyan megható műsort adtak elő, amely hosszú percekig tartó tapsot váltott ki, és sokak számára a közösségi összefogás, a befogadás és a szeretet jelképe lett.

A karácsonyi fények visszatérése Betlehemben és Jeruzsálemben – a gazdasági nehézségek és a régió bizonytalan jövőképe ellenére – az emberek közötti összetartozás új élményét hozta el. Két év sötét ünnepe után mindkét városban úgy érzik: a fény ismét reményt ad.