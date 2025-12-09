Közösségi élményeket kínálnak a fiataloknak a baranyai kereszténydemokraták

Szerző: Molnár Pál

2025. december 9. 05:05

Jelentős építészeti és hagyománybeli keresztény örökséggel rendelkezik Baranya vármegye. A helyi kereszténydemokratáknak mindez széles lehetőséget nyit a közösségszervezésre. Interjú Kamarás Péter vármegyei elnökkel.

Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése (300 milliárd forint), a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítése és megvalósítása (27 milliárd forint), egykori bányaterületek gazdasági hasznosítása Komlón (2,3 milliárd forint), a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések (48,7 milliárd forint), aquapark, sportuszoda és szálloda tervezése - Pécs (55 milliárd forint). Így sorakoznak Baranya vármegye legfőbb fejlesztési tervei. Kamarás Pétert, a Kereszténydemokrata Néppárt baranyai elnökét kérdezte a Gondola.

- Elnök úr, milyen szellemi hozzájárulással élnek a vármegyei kereszténydemokraták az impozáns állami tervek segítésében?

- Minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk népszerűsíteni és a társadalom minél szélesebb rétegéhez eljuttatni ezeket a fejlesztéseket. A város számára különösen fontosak ezek az előrelépések, hiszen

az egykor közel 200 ezres, pezsgő központ ma mintegy 135 ezer lakosnak ad otthont.

A rendszerváltást követően az iparosítás nálunk kevésbé volt meghatározó, pedig adottak voltak – és ma is adottak – azok az értékek és hagyományok, amelyekre építve erősebb gazdasági alapot teremthetünk. Elég, ha csak a város nagy múltú porcelániparára gondolunk, amely nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is meghatározó lehetne. Jó példa erre a Pécsi Borvidék fejlődése: a helyi adottságokra építkezve sikerült újra pozíciót és ismertséget szereznie országos, sőt nemzetközi szinten is. Ugyanilyen irányban kell tovább gondolkodnunk más hagyományos ágazatok esetében is.

- A kereszténydemokrata gondolat terjesztésében hogyan tudják kihasználni a vármegyében lévő páratlan keresztény építészeti és hagyománybeli örökséget?

- Pécs megyei jogú város egyházügyi tanácsnokaként vármegyeszerte élő kapcsolatot ápolok – és ápolunk – valamennyi jelentősebb, illetve kevésbé ismert keresztény felekezeti közösséggel. Tagjaink a teljes felekezeti palettát lefedik: katolikus és protestáns gyülekezetek egyaránt képviseltetik magukat. Ennek köszönhetően ezekben a közösségekben – legyen szó szellemi vagy épített örökség ápolásáról, hitéleti programokról vagy közösségfejlesztésről – folyamatosan jelen tudunk lenni. Lehetőségünk nyílik bemutatni és szélesebb körben megismertetni a kereszténydemokrácia értékrendjét és gondolatiságát, amely ma is élő iránymutatást ad a közösségépítéshez. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalok is helyet és teret találjanak a szervezetünk életében. Ennek keretében segítjük azokat a közösségi alkalmakat és ifjúsági összejöveteleket, amelyek a fiatalok lelki fejlődését, közösségi élményeit és kapcsolódását erősítik. Ide tartoznak a beszélgetőkörök, közösségi esték. Fontos számunkra, hogy

a fiatalok a biztonságos, értékalapú közösségekben találjanak kapaszkodót és közösségi élményt.

Munkánk célja, hogy a felekezeti és ifjúsági közösségek stabil háttérrel, megerősödve tudják betölteni szerepüket a város és a vármegye életében – és hogy mindez valódi, a hétköznapokban is érzékelhető támogatást jelentsen számukra.

- A baranyai kereszténydemokraták hogyan próbálják semlegesíteni a ravaszul civil szervezetek mögé bújó brüsszelita ellenzék manipulációit?

- A nemzetközi helyzet változásait mi is érzékeljük, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy stabil és megbízható kapcsolati hálóra támaszkodjunk. Ennek segítségével folyamatosan figyeljük, mely szervezetek, intézmények vagy közösségek képviselnek olyan értékeket, amelyek közel állnak hozzánk – legyen szó kulturális, társadalmi, közösségi vagy hagyományőrző szemléletről. Ezek mentén alakítjuk és finomítjuk együttműködéseinket, hiszen napjaink gyorsan változó környezetében különösen fontos, hogy tiszta és átlátható partneri viszonyokkal rendelkezzünk. Tagságunk is szépen gyarapszik, ebben az évben is jött létre Baranyában új KDNP alapszervezet. Idén nagy hangsúlyt fektettünk ifjúsági szervezetünk támogatására is, hiszen nagy szükség van az utánpótlásra. A baranyai közösség számára kiemelten

fontos, hogy a közéletben megjelenő, olykor félrevezető vagy átláthatatlan törekvések hatását a lehető leginkább csökkentsük.

Ezt nem ellenségeskedéssel, hanem nyitottsággal, tényalapú kommunikációval és következetes értékképviselettel tesszük. Arra törekszünk, hogy a közéletben terjedő információk mögé mindenki számára érthető módon „odavilágítsunk”: világos, hiteles és ellenőrizhető tájékoztatással, közösségi jelenléttel és személyes kapcsolatokon alapuló párbeszéddel. Munkánk célja, hogy a baranyai emberek ne kampányok, címkék vagy álcák alapján tájékozódjanak, hanem valós teljesítmények, átlátható folyamatok és valódi közösségi értékek alapján alkothassanak véleményt.