Korrupcióról unalmasan, pedig...

Szerző: Molnár Pál

2025. december 2. 05:05

A téma jó, annak feldolgozása unalmas. A valódi konfliktusok ugyanis nem kerülnek szóba. A korrupció leleplezéséhez nem okoskodás, hanem bátorság kellene.

Ha a polgáraink azt látják, hogy a befizetett pénzüket ellopják, elveszítik bizalmukat az EU-ban, és ez helyrehozhatatlan károkat okoz – állapította meg Piotr Serafin, az Európai Bizottság csalás elleni küzdelemért felelős biztosa budapesti konferencián.

Nemzetközi antikorrupciós konferencia kezdődött hétfőn a magyarok fővárosában, az eseményt az Integritás Hatóság szervezi.

Nagyszerű és fölöttébb aktuális a témaválasztás!

A napokban derült ki ugyanis, hogy az EU által Ukrajnának ajándékozott eurómilliárdok jelentős részét korrupt figurák bezsebelték.

De nemcsak Kijevben vannak óriási bajok, hanem Brüsszelben is.

Hiszen az unió egyik vezetője a Covid-hisztéria napjaiban eurómilliárdos nagyságrendű üzleteket között sms-en, és erről a hatalmas jelentőségű ügyről nem hajlandó tájékoztatni félmilliárd európai polgárt. Sőt az Európai Parlament többsége megszavazta, hogy a kétes ügyletről ne is kelljen beszámolnia az állítólag demokratikusan gondolkodó vezetőnek. Azaz maga az EP támogatta a korrupciógyanú fennmaradását. Egy másik EU-vezető pedig a saját otthonát jelölte ki hivatalnak, és hatalmas összegeket vett föl az unió polgárainak adóbefizetéseiből.

Mindamellett már évekkel ezelőtti korrupciós ügyek jegeléséhez is hozzájárul az EU: egy görög EP-képviselőnőnek bőröndnyi pénzt találtak a lakásán, férje azonnal mindent bevallott a rendőröknek. A nőt lakat alá tették, de amikor valahogyan kijött, még beült az Európai Parlamentbe és szavazott. A belga rendőrök résen voltak: azonnal lefényképezték és közzé tették a bankjegykötegeket, ne lehessen letagadni. De az Európai Uniót a bizonyíték sem zavarja: bújtatják az elkövetőt.

A korrupció az Európai Unióban nem üzemhiba, hanem annak működési mechanizmusa – állapította meg korábban egy politológus.

Kínálkoztak tehát a témák a budapesti konferenciának. Ám ekkor jön a hidegzuhany: A rendezvény témái között szerepel a mesterségesintelligencia-alapú kockázatelemzés alkalmazása a közbeszerzések átláthatóságának növelésére, a fiatal generációk szerepe az integritás kultúrájának megerősítésében, valamint az antikorrupciós szemléletformálás kommunikációs és edukációs aspektusainak vizsgálata.

Azaz amikor ég a ház, a könyvespolc átrendezésével bíbelődnek a főmuftik. És erre költik az adófizetők keservesen megkeresett pénzét.

Azért komoly téma is szóba került az okoskodások között. A konferencia egyik szekciója a vagyonfelkutatás és -visszaszerzés kihívásait vizsgálta nemzetközi kontextusban. Bár ez a terület csak egyike a számos tárgyalt témának, aktualitását adja, hogy az Európai Unió 2027-ig új vagyonvisszaszerzési stratégia kimunkálását várja el a tagállamoktól.

Gondoljunk csak bele: 2004. augusztus 17-én a Népszabadságban jelentette be Medgyessy Péter miniszterelnök, hogy „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.” Ezzel a kormányfői leleplezéssel azóta sem mert foglalkozni egyetlen, a korrupció ellen ügyködő, jól fizetett sóhivatal sem. Pedig a vagyonvisszaszerzés előtt itt is széles terület nyílna.

Piotr Serafinnak Budapest után Brüsszelben, az Európai Bizottság ülésén is el kellene mondania – mit elmondani: sulykolnia kellene: „Ha a polgáraink azt látják, hogy a befizetett pénzüket ellopják, elveszítik bizalmukat az EU-ban, és ez helyrehozhatatlan károkat okoz.”

