Latorcai Csaba: a Kúria technikai kérdésben hozott döntést a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Szerző: MTI

2025. december 7. 12:05

Latorcai Csaba kiemelte, a Kúria csütörtökön nem arról döntött, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetni, és nem arról döntött, hogy a főváros sok szolidaritási hozzájárulást fizet vagy keveset, a Kúria egy technikai kérdésben hozott döntést, nevezetesen arról, hogy a korábbi években az államkincstár a Kúria szerint nem megfelelő módon rendelte el a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást.

A Kúria technikai kérdésben hozott döntést a szolidaritási hozzájárulás ügyében - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

Megjegyezte, hogy az államkincstár ettől az évtől kezdődően már teljesen új rendszerben szedi be a szolidaritási hozzájárulást azoktól az önkormányzatoktól, amelyeknek azt fizetniük kell.

Szavai szerint ráadásul a Kúria még arról sem döntött, hogy a korábbi években beszedett szolidaritási hozzájárulást bármilyen módon vissza kellene fizetni.

"Szóval én úgy látom, hogy Karácsony Gergely ebben a kérdésben is, mint oly sok kérdésben (...) vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt" - hangsúlyozta Latorcai Csaba.