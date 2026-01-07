Latorcai Csaba a budapesti hóhelyzetről: Káosz a köbön!

Szerző: Gondola

2026. január 7. 12:07

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési államtitkár Facebook-oldalán értékelte az intenzív havazás kapcsán a fővárosban kialakult helyzetet.

„ Káosz a köbön! ” – adja meg a felütést Káosz a köbön!– adja meg a felütést Facebook-oldalán a közigazgatási és területfejlesztési álamtitkár, aki egyben a KDNP ügyvezető alelnöke.

„ A BKV munkásai 8 órakor kezdték takarítani a Széll Kálmán tér környékén található villamosmegállókat ” – állapítja meg.



„ Jelzés-mentes autókkal érkeztek a helyszínre, leparkoltak a belső sávban, és így dolgoznak ” – teszi hozzá.



„ Nem tudjuk eldönteni mi a legkellemetlenebb:

a) Buda legforgalmasabb csomópontjain okoznak úttorlaszt;

b) Az autókon nyári gumik vannak;