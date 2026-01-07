Latorcai Csaba a budapesti hóhelyzetről: Káosz a köbön!
Szerző: Gondola
2026. január 7. 12:07
Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési államtitkár Facebook-oldalán értékelte az intenzív havazás kapcsán a fővárosban kialakult helyzetet.
„Káosz a köbön!”– adja meg a felütést Facebook-oldalán a közigazgatási és területfejlesztési álamtitkár, aki egyben a KDNP ügyvezető alelnöke.
„A BKV munkásai 8 órakor kezdték takarítani a Széll Kálmán tér környékén található villamosmegállókat” – állapítja meg.
„Jelzés-mentes autókkal érkeztek a helyszínre, leparkoltak a belső sávban, és így dolgoznak” – teszi hozzá.
„Nem tudjuk eldönteni mi a legkellemetlenebb:
a) Buda legforgalmasabb csomópontjain okoznak úttorlaszt;
b) Az autókon nyári gumik vannak;
c) A főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért” – értékeli sommásan a kialakult helyzetet.