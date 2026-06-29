Magyar Péter büszke az első 50 napjára - de tényleg van mire?

Szerző: Gondola

2026. június 29. 10:00

„Lejárt a mézeshetek fele: Magyar Péter büszke az első 50 napjára, de a valódi próbatétel még csak most következik - írja bejegyzésében Deák Dániel.

Az elemző bejegyzésében rámutatott, a politikában az „első 100 nap” fogalma egyfajta türelmi idő: az új kormányoknak ilyenkor a társadalom és a politikai szereplők még több mozgásteret adnak. Ilyenkor még magasan van a támogatottság, a döntések érdemi következményei pedig csak később jelentkeznek.

Mint írja, Magyar Péter kormánya most ennek az időszaknak a feléhez érkezett. Feltűnő, hogy a miniszterelnök az első 50 nap eredményeit értékelő posztjában elsősorban olyan intézkedéseket sorolt fel, amelyek nem érintik érdemben a költségvetést. A kampányban tett nagy gazdasági és szociális ígéretek – az adócsökkentések, a jelentős nyugdíjemelések vagy az egészségügyi kiadások nagymértékű növelése – megvalósításáról egyelőre keveset hallani.

Véleménye szerint ez nem véletlen.

A mézeshetek végét ugyanis várhatóan az új költségvetés elkészítése hozza majd el,

hiszen ekkor derül ki, hogy a kampányban tett ígéretekből mi valósítható meg a gyakorlatban. Márpedig a választók jelentős része éppen azért támogatta a Tiszát, mert azt várja, hogy egyszerre lesz adócsökkentés és több pénz az embereknél.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ennek ellensúlyozására a „ha kenyér nincs, akkor legalább cirkusz legyen” elv mentén

Magyar Péter kifejezetten sok energiát fordít politikai ellenfelei ellehetetlenítésére:

a Fideszt már egyenesen robbantásos merénylőkhöz és tömeggyilkosokhoz hasonlítja, miközben a Lex Orbán, a Lex Sulyok és a képviselői mandátumok korlátozásának terve még a saját táborán belül is komoly vitákat váltott ki.

Sokaknak még 100 napnak sem kellett eltelnie ahhoz, hogy kimondják: nem erre szavaztunk április 12-én - szögezte le Deák. A népszerűség valódi próbája azonban várhatóan csak ősszel, az új költségvetés bemutatásakor következik majd el. A nagy kérdés majd az lesz, hogy az ellenfelei elleni erőteljes fellépés mindezt mennyire tudja majd ellensúlyozni, illetve milyen állapotban lesz addigra a jobboldal - zárta posztját.