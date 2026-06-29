Magyar Pétert sokkolták - indulatoktól fűtött nap az Országgyűlésben

Szerző: MTI, InfoStart, Gondola

2026. június 29. 15:02

A Tisza-kormány megállás nélkül dolgozik Magyarországért – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a kabinet első ötven napját értékelve.

Magyar Péter emlékeztetett arra, vasárnap volt ötven napja, hogy letette a miniszterelnöki esküt, kedden pedig hét hete lesz, hogy megalakult a Tisza-kormány. „Ötven nap, 1200 óra”, ennyi ideje dolgoznak megállás nélkül Magyarországért – fogalmazott. Úgy folytatta, minden órában döntéseket kell hozni, és minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy „Orbán Viktor és a bűntársai” katasztrofális állapotban hagyták a Tisza Pártra Magyarországot. Hozzátette: amit örököltek, nem 1200 óra, hanem 16 év alatt jött létre, óráról órára, szerződésről szerződésre, kinevezésről kinevezésre, lopásról lopásra”.

Magyar Péter közölte, az elmúlt ötven napban létrehozták az önálló Egészségügyi Minisztériumot, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot, az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumot, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot. Ötven nap alatt megszüntették a rendeleti kormányzást, Magyarország visszatért Európába, valamint elindították a Tisztítótűz műveletet – sorolta. A kormányzati intézkedések között említette a több milliárd forintos kórházi klímafejlesztési programot, az egészségügyben az intézményi autonómia helyreállításának megkezdését, a lélegeztetőgép-beszerzések és a kórházi működési állapotok átvilágítását. Az oktatás területéről kiemelte, az oktatás szakmai önállóságának helyreállítását, a tankerületi rendszer átalakítását, az állami tankönyv-monopólium felszámolását, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását. Hozzátette, a kormány a héten dönt a nehéz sorsú gyermekek iskolakezdési támogatásáról. Magyar Péter szólt a gyermekvédelem teljes átvilágításáról, a nevelőszülői hálózat bővítésének megkezdéséről, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítéséről.

Beszámolt az akkumulátoripari szabályozás szigorításáról is. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy elfogadták a miniszterelnöki megbízatás nyolc évben történő korlátozását, jelentősen csökkentették az országgyűlési képviselők, valamint a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, a rendvédelemben pedig a párhuzamos feladatellátást – idézte fel. Kitért arra, hogy benyújtották a szerinte történelmi jelentőségű jogállami és korrupcióellenes törvénycsomagot, amely megnyitja az utat a Magyarországnak, a magyar embereknek járó több mint 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. A Tisza-kormány hivatalba lépése óta az infláció évek óta nem látott mélységbe csökkent – jelentette ki, hozzátéve, jelentősen olcsóbb lett az államadósság finanszírozása, és az ország ismét kiszámítható gazdaságpolitikát folytat. Külföldi útjairól beszámolva a miniszterelnök megemlítette, jövő héten részt vesz az ankarai NATO-csúcson. Magyar Péter azt mondta, ötven nap alatt megszűnt a politikai propaganda egyeduralma, benyújtották a médiatörvény módosítását, és nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy iratanyagát. Közölte, Tisztítótűz művelet néven elindították Magyarország történetének legnagyobb korrupcióellenes fellépését, és benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításához szükséges jogszabályokat. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket – jelentette ki Magyar Péter.

Orosz ruletthez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját

arról beszélt: míg az Orbán-kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5 százalékos idei költségvetési hiányról „hazudott”, az apparátus áprilisban már a 6,8 százalékos adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza „az uniós ezermilliárdokat”, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatná a büdzsé, a GDP 8,3 százalékát közelítő rátával. Közlése szerint az előző kormányzat éveken keresztül tudatosan, számítóan és az ő képzeletét is meghaladó felelőtlenséggel cselekedett, a bevételi oldalt olyan uniós forrásokra építették, amelyekről tudták, hogy az orbáni korrupció miatt nem jönnek be, és több ezer milliárd forintnyi kötelezettséget hagytak az új kormányra. Hozzátette, a hétvégi informális kormányülésen a kabinet tagjai jó szándékúan, aztán egyre reményvesztettebben keresték a korábbi kormány döntései mögött a logikát, az értelmet, a társadalmi hasznot, de azt nem találták. Büszke vagyok a kormányom minisztereire, valamint a munkatársaikra és a Tisza minden országgyűlési képviselőjére; ennyit tesz, hogy végre szakemberek és valódi hazafiak vezetik az országot, akik nem szétrabolni akarják a hazánkat, hanem a problémákat orvosolni és minden magyar embert képviselni – jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta: a magyar emberektől és az országtól „a bukott Orbán-kormány elrabolt 16 évet”, és ha ezeket visszaadni nem is tudják, azért dolgoznak, hogy minden egyes nappal közelebb vigyék őket egy működő és emberséges országhoz, amelyet megérdemelnek. Magyarország az Orbán-kormány után olyan, mint egy katasztrófa sújtotta terület – fogalmazott Magyar Péter, aki szerint az elmúlt 16 év hatása összevethető a tatárjáráséval.

Kijelentette: a bukott Fideszt egyáltalán nem érdekelte a kormányzás, a magyar emberekért végzett munka, a haza sorsa, az ország jelene és jövője, az ország kifosztását célzó szervezett bűnözői hálózatot építettek ki. Magyar Péter megemlékezett a kuláküldözés áldozataira, akiknek – mint mondta – egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és a hazájukat gyarapították, mégis üldöztetés áldozatává váltak.

A frakcióvezetői reagálást Toroczkai László (Mi Hazánk) kezdte. Még szoknia kell, hogy nem a Fideszben van – mondta. Megint szép szavakat hallottunk a korrupció felszámolásáról, mi ezt támogatni fogjuk – mondta. A baj az, hogy ez az 50 nap egy abszolút filmszínház, ami teljesen más irányba halad. Ön kettős beszédet folytat – mondta. Önök nem a jogállamot állítják helyre, hanem kifejezetten távolodunk ettől – mondta. Hogy lehet, hogy 5 napot adnak a népnek alkotmányos kérdésekre? Ilyen súlyos ügyeket példátlan ennyire rövid idő alatt megvitatni. Nincs példa Európában a parlamenti képviselők ilyen korlátozására – miért lehet ez így? Akkor miért nem egy évre, miért pont nyolcra vagy tizenkét évre? És miért gondolják hogy ezt 5 nap alatt meg lehet vitatni? 23 ezer vélemény nem kevés, de mégiscsak a magyarok egy százaléka sincs. Önök olyan diktatúrát építenek, amire még az elmúlt 16 évben sem volt példa – mondta.

Ijesztően hangzik, hogy gondol egyet, és korlátozza a képviselőket, vagy kirúgja a köztársasági elnököt, ez ijesztő

– fogalmazott. Ezután az EU-parlament új génkezelési techikákat megszavazó határozatáról beszélt. Erről elfelejtették a közvéleményt tájékoztatni – mondta.

Rétvári Bence (KDNP) következett ezután. Először ő is megköszönte a kánikulában másokért dolgozók munkáját. Ezután sérelmezte, hogy Magyar Péter beszédében szinte csak a Fidesszel foglalkozott. Magyar Péterről a „Hugh Grant-féle rettegés” jutott eszébe az Igazából szerelem című filmben: mindent, csak kormányozni ne kelljen. Mindenről beszélnek, csak nem a választási ígéreteikkel. Hol az áfacsökkentés, hol a tanári béremelés a nevetséges 0,4 százalékon túl, hol a megduplázott családi pótlék? – kérdezte. Ezután arról beszélt, hogy mikor átadták a kormányzást, a növekedés dobogós volt az EU-ban, majd a tanári, egészségügyi béremelésekről, a minimálbér emeléséről beszélt a Fidesz-kormány idején. A beszéde teli volt ellentmondásokkal, most csőd van, de szeptembertől újabb jótékonysági intézkedések jönnek? Most van pénz vagy nincs pénz? – kérdezte. Azt, hogy katasztrófa van, már Gyurcsányéktól is hallottuk, azt Medgyessyéktől is hallottuk, hogy a jó dolgokat megtartjuk – de Önök kivezették a kamatstopot, kivezették a 3 százalékos vállalkozói hitelt – ezzel nem kampányoltak – mondta. Önök nem az emberek, hanem a multik, bankok javára kezdtek el kormányozni – véli. Ezután számon kérte, hogy miért nem 480 forintos a benzinár? A kilakoltatásokat sem szüntették meg.

Az emberekért nem tettek semmit, a multikért igen, a saját hatalmukért igen,

Lex Orbán, Lex Sulyok – ez mind megy – csak a hatalom monopolizálása számít – mondta.

Gulyás Gergely (Fidesz) következett. A nemzeti konzultációkat védte ezután, mondván, a kétmillió kitültőt nem lehet bekötött szemű plüssmajomhoz hasonlítani. Az ország állapotát illetően elmondta: 130-ból 170 milliárd dolláros a GDP, az átlagébrek nőttek, 1 millióval többen dolgoznak, 1,3 millióval kevesebb a szegény, és 81-ről 74 százalékra csökkent az államadósság – mondta. A költségvetési hiányról azt mondta, minden évben, amikor az Orbán-kormány nyert, csökkent a hiány.Nem felelnek meg a valóságnak a hiányszámok, amiket Magyar Péter sorolt – Brüsszel 6,2 százalékot mondott a kormányváltáskor, a kormány 5 százalékot tervezett – mondta.

A forint erős, ezért a hiány csökkenthető lett volna megszorításuk nélkül, mivel a növekedés erős

– mondta. Ezután bírálta Magyar Pétert, mondván: eddig a kormány nem volt megrendelője a bűnüldözésnek, nem mondtak olyat, kit kell elvinni, kit kell meggyanúsítania a legfőbb ügyésznek – de ez nem meglepő, ha meg lehet tiltani a volt kormányfőnek, hogy újra miniszterelnök legyen, ha el lehet csak úgy küldeni egy államfőt – mindennek nincs köze a demokratikus gondolkodáshoz – mondta. Béremelés, nyugdíjemelés, családi pótlék emelése nem volt, de volt már kamatstop kivezetése, védett ár kivezetése és így tovább, az uniós pénzeket mi is hazahoztuk volna – mondta. Ezek a lépések ellentétesek mindazzal, amik Magyarországon 1990 óta a jogállamban történt, ezek nem jogállami lépések – mondta.

Lukács Gábor (Tisza) következett. Elmondta: jelentősen olcsóbb lett az állam finanszírozása, a korábbi ezerforintos ijesztgetés helyett a benzinár a védett ár alá csökkent, a forint erősebb – a magyar gazdaságra ismét bizalommal tekintenek szerte a világban. Ezután egy példát hozott egy családról, akik a háborús ijesztgetés miatt a pincébe vittek tartós élelmiszereket – de ma már látják, hogy nincs háborús veszély, hazug volt az ijesztgetés – mondta. Majd felidézte a hőség miatt egymást segítő embereket, megköszönte az összefogást. Lehet úgy kormányozni, hogy ne egy szűk kör érdekeit szolgálják a döntések – és lehet úgy politizálni, hogy az ne a lejáratásról szóljon. Magyarország érdeke legyen az első. Amikor legközelebb szavazunk, döntünk – közelebb visszük-e vele az országot, egy jobban működő országhoz? Ez a legfontosabb kérdés – mondta.

Viszonválaszra Magyar Péter miniszterelnök következett. Az ellenzék színházat játszik. Mindenre nemet mondanak, amikor egyszerű szavazás volt, nemmel szavaztak az EU-pénzek hazahozatalára – eközben azt hazudják, hogy a Fidesz is hazahozta volna a pénzt? Se Ukrajna, se migráció, se gender nincs benne – és mégis nemmel szavaztak! Miért? Nem akarnak a korrupció ellen fellépni? Hazudtak reggel, délben, este a kampányban is – de ez már a kampányban sem működött. A propagandagépezetük azóta összeomlott, egy napot sem bírt ki, de Önök még mindig hazudnak tovább – mondta. Az Európai Bizottság 6,2 százalékot mondott – erre hivatkoznak, de közben mi látjuk a titkos kormányhatározatokat, kötelezettségvállalásokat, amelyekkel titokban e fölött is eladósították az országot.

Mi már rálátunk, és a kép sokkal borzalmasabb még annál is, amit az Uniónak hazudtak

– mondta Magyar Péter, majd feltette a kérdést: mi van azokkal cégekkel, amelyeknek magyar állami hitelt adtak, hogy kijátsszanak a haveroknak áron alul stratégiailag fontos cégeket? Óriási cégeket fújtak fel állami pénzből úgy, hogy kijátsszák az állami vagyont – és ezeket a titkos háttéralkukat az Uniós nem láthatta. Már hiába hazudnak, már 8,3 százalék fölött lenne a költségvetési hiány, ha nem hozzuk haza az uniós pénzeke, de így is 7 százalék körül lesz.