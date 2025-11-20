A Patrióták követelik, hogy az Európai Parlament tűzze napirendjére az ukrán korrupciós botrányok ügyét

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 20. 08:34

Az EP háborúpárti többsége nem engedte napirendre venni az ukrajnai korrupciós botrányokat és az uniós források sorsát - hangsúlyozza a Gondolának eljuttatott közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója közleményben tudatta: kezdeményezték, hogy a jövő heti plenáris ülés napirendjén szerepeljen az Ukrajnát érintő korrupciós botrányok ügye, valamint az uniós források ukrajnai felhasználásának áttekintése.

A képviselőcsoport szerint azonban az Európai Parlament „háborúpárti többsége” – az Európai Néppárttal, valamint az S&D-vel együtt – megakadályozta a téma megtárgyalását. A közlemény külön kiemeli: a Néppártban ül Magyar Péter pártja is, míg az S&D soraiban a Demokratikus Koalíció európai pártja foglal helyet.

Ukrajnát „súlyos korrupciós botrányok rázzák meg”, miközben európai adófizetői források milliárdjai tűnnek el „átláthatatlan hálózatokban és a háborús maffia korrupciós gaztettei nyomán”.

Úgy látják, hogy a brüsszeli többség elfordítja a tekintetét, és nem hajlandó a plenáris vitát napirendre tűzni, miközben a háború folytatásáról és Ukrajna további finanszírozásáról kész tárgyalni.

A közlemény bírálja Ursula von der Leyen bizottsági elnök kérését is, aki további 135 milliárd eurót javasol Ukrajnának. A Patrióták szerint ez az összeg az EU éves költségvetésének közel háromnegyede, amely nem áll rendelkezésre, így újabb közös hitelfelvételt kényszerítene ki a tagállamokból, hosszú távon is terhelve az európai polgárokat.

A frakció hangsúlyozza: „elfogadhatatlan”, hogy az ukrán korrupciós ügyek továbbra is tisztázatlanok, és hogy az unió ilyen mértékű pénzügyi kockázatot vállaljon. A Patrióták Európáért képviselőcsoportja ezért továbbra is nyílt parlamenti vitát követel, és közlése szerint

„minden eszközzel megvédi az európai emberek pénzét”.

Főkép: Patrióták Európáért sajtótájékoztató Gál Kingával 2025. október 7-én. Fotó: Mathieu Cugnot/EP