KDNP alapszervezet alakult Nagykőrösön

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 13. 10:09

Nagykőrösön megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) új alapszervezete -számolt be róla közösségi oldalán Juhász Hajnalka, a párt országgyűlési képviselője és Pest vármegyei elnöke.

„Egy közösség erősödésének az igazi jele, ha bővül” - fogalmazott Juhász Hajnalka, aki kiemelte: a KDNP nagykőrösi szervezetének megalakulása újabb bizonyítéka annak, hogy a kereszténydemokrata értékekre épülő közösségek továbbra is vonzó erőt képviselnek a térségben.

A képviselő köszönetet mondott Földi László KDNP-s országgyűlési képviselőnek és Andó Gábor választókerületi elnöknek a szervezésben és a közösségépítésben végzett elkötelezett munkájukért. Egyúttal gratulált az újonnan megválasztott helyi vezetésnek, köztük Bujdosó Balázs elnöknek és a többi tisztségviselőnek.

A megválasztott helyi elnök, Bujdosó Balázs igazságügyi gyógypedagógus és pszichológus szakértő. A Károli Gáspár Református Egyetemen végzett szociális munka szakon, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociális vezetőképzésén folytatta tanulmányait, a mesterképzést pedig a Semmelweis Egyetemen végezte. Korábban megbízott vezetője volt a Magyarországi Református Egyház (MRE) Diakóniai Irodájának. Jelenleg önkormányzati képviselő, mesteroktató a Károli Gáspár Református Egyetemen. Feleségével két gyermekük van és a nagykőrösi református gyülekezet oszlopos tagjai.