MKDSZ: ha a Tisza privatizálja az egészségbiztosítást, több millió ember maradhat ki

Szerző: Gondola

2026. február 21. 10:34

Az egészségbiztosítás privatizációjának veszélye, hogy a magánbiztosítók kizárják a krónikus betegeket és az időseket, illetve magas díjakat szabnak, így éppen a leginkább rászorulók szorulnának ki. Ez akár több millió embert érinthetne Magyarországon.

Az MKDSZ honlapján a Tisza pártnak az egészségbiztosítás privatizációjával kapcsolatos terveiről olvasható egy elemző írás, amelyeket az Index és a Világgazdaság adott először közre. Ezek alapján a járműbiztosításból ismert bonus–malus rendszert vezetné be a Tisza az egészségbiztosításban. Ez az MKDSZ szerzője szerint a szolidaritáselvű, járulékalapú (bismarcki) modell megbontását és az egészségügy privatizációja felé tett lépést jelentené.

A cikk hangsúlyozza:

a jelenlegi rendszer minden járulékfizető számára biztosít alapellátást, még ha vannak is problémái (várólisták, korlátozott orvosválasztás). A magánbiztosítói logika viszont az egyéni kockázat és fizetőképesség alapján differenciálna, ami hosszú távon a szolidaritás elvét gyengítené.

A szerző szerint akár szankciókkal (pl. dohányosok magasabb díja), akár ösztönzőkkel bontanák meg a közös kockázatközösséget, az elindítaná az individuális, piaci alapú rendszer felé való elmozdulást.

A privatizáció veszélyeként említi, hogy a magánbiztosítók jellemzően kizárják a krónikus betegeket és az időseket, illetve magas díjakat szabnak, így éppen a leginkább rászorulók szorulnának ki. A szerző szerint ez akár több millió embert érinthetne Magyarországon.

A kétszintű – állami és magán – modell sem jelentene megoldást, mert az állami rendszer forráshiányossá válna, miközben a társadalmi különbségek tovább nőnének.

A cikk arra is figyelmeztet, hogy a biztosítói logika alkalmazása az életmód és egészségi állapot fokozott ellenőrzését vonhatná maga után, ami adatvédelmi és szabadságjogi aggályokat vet fel. Az egészségügyi privatizációt ezért társadalmi és morális szempontból is káros, hosszú távon kirekesztő iránynak tartja.