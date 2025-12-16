Nacsa Lőrinc Zentán: Értékek mentén sikeres, győztes nemzetpolitikát építünk

Szerző: Gondola

2025. december 16. 15:04

Nacsa Lőrinc Zentán: Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségek megmaradásáért, értékek mentén épít sikeres, győztes nemzetpolitikát.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet fennállásának 20. évfordulóján, Zentán hangsúlyozta:

Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségek megmaradásáért, művelődéséért és boldogulásáért, és értékek mentén épít sikeres, győztes nemzetpolitikát.

Kiemelte, hogy a magyar nemzet kulturális nemzet, amelyhez tartozni tudással, cselekedetekkel és elköteleződéssel is lehet, a művelődés pedig minden magyar közös ügye.

Az államtitkár bírálta a magyar kultúrát leértékelő szemléletet, és hangsúlyozta a teljesítmény tiszteletének fontosságát. Felidézte, hogy

míg 2002–2010 között a külhoni magyarság háttérbe szorult, 2010 óta a cél az, hogy előnyt jelentsen magyarnak lenni a Kárpát-medencében és világszerte.

A siker egyik kulcsának nevezte a jó szomszédi kapcsolatokat, külön kiemelve a Magyarország és Szerbia közötti stratégiai partnerséget.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet a vajdasági magyarság egyik kiemelkedő kulturális és tudományos intézményének nevezte, hangsúlyozva a közösségi összefogás szerepét. Az ünnepségen bemutatták az intézet sokrétű tevékenységét, amely a kulturális örökség megőrzését, digitalizálását, szakmai képzéseket, művészeti és közművelődési programokat, valamint kiadói munkát foglal magában Vajdaság egész területén.