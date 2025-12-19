A német ipar használhatja az orosz gázt, a magyar gázcsapot azonban elzárná a korrupt brüsszeli szélsőség

Szerző: Molnár Pál

2025. december 19. 05:08

Minthogy Washington és Moszkva egyre közelebb kerül a békemegállapodáshoz, Brüsszel annál vérgőzösebben veri a háborús tamtamot. A háborúpárti politikusok érdeke az, hogy a hadiipar több és több megrendelést kapjon, és a profitból az ő zsebükbe jusson a korrupciós pénz.

Ma német vegyipari vállalatok építik a világ legnagyobb feldolgozó üzemeit Kínában, olyan orosz gázt használva, amelyet otthon nem tudnak beszerezni – írja a napokban nyilvánosságra került Amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, Washington lebuktatta Berlint, ám az ottani szélsőség úgy tesz, mintha nem történt volna semmi, és Brüsszellel vállvetve bőszülten támadja hazánkat az orosz gáz importjáért. Annak idején a sztálini bolsevizmusról mondták, hogy háború a valóság ellen. Miért tudjuk, hogy a berlini, a brüsszeli hungarofóbok ezt a háborút is még évekig erőltethetik?

− Nos, ha arra a háborúra gondolunk, amelyet ellenünk folytat a brüsszeli „elit”, akkor valóban nem remélhetünk közeli békét. Ennek a háborúnak része az a vegzálás, amit az orosz gáz importja miatt folytatnak velünk szemben.

A németek sunyi magatartása Kínában jól tükrözi az unió balliberális vezetésének kétarcúságát. A „mi kutyánk kölykét” ugyanis nem dorgálják, pedig pontosan tudják azt, amit az amerikai stratégia megszellőztetett.

Az EU jelenlegi vezetése szívósan őrzi a hadállásait, és nem csak az oroszokat gyűlöli, hanem már a magyarokkal szemben is a rasszizmus jeleit mutatja. Erre utal az ellenünk irányuló, sokrétű, politikai indíttatású fenyegetés, támadás, büntetés és megszorítás, amelyeknek a déli határkerítés megépítése óta tanúi vagyunk.

Bánó Attila, Zsámbék, 2025 december - családi archívum



A folyamat azonban megakadhat, ha az Európai Unió ráébred, hogy az európai patriótákkal szembeni kíméletlen harcával önmagát gyengíti. Persze nem fog magától jobb belátásra jutni, de közeledik az idő, amikor rákényszerítik erre azok a globális kapcsolatokat átrendező változások, amelyeket az Amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia előre vetít. A dokumentum kertelés nélkül rámutat az Európai Unió legfőbb hibáira, nevezetesen

a valódi demokrácia hiányára, arra a civilizációs hanyatlásra,

amelynek számtalan jelét láthatjuk nap, mint nap, s amely kihat a gazdaság gyengülésére is. Az amerikai stratégia rámutat a nemzeti nézetekkel szembeni európai törekvésekre, ezért központi amerikai érdeknek nevezi a nemzeti erők támogatását.

Ami pedig különösen figyelemre méltó, az anyag egyik nem nyilvános változatában szerepel, hogy le kellene választani az unióról Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot. Az ötlet rendkívül figyelemre méltó! Én még ide tudnám sorolni a térség egyik-másik országát, amelyekben erős a nemzeti-keresztény irányzat képviselete, de egyelőre nem venném a bátorságot, hogy kiegészítsem az USA nemzetbiztonsági stratégiáját.

− „A tömeges migráció a világ számos országában megterhelte a belső erőforrásokat, növelte az erőszakot és más bűncselekmények számát, gyengítette a társadalmi kohéziót, torzította a munkaerőpiacokat, és aláásta a nemzetbiztonságot. A tömeges migráció korszakának véget kell érnie.” Az USA nemzetbiztonsági stratégiájának ezt a tételét hatodikos gyerekek is megértik. Brüsszel úgy tesz, mintha nem értené meg, de senki nem balga ingyen. Mi lehet ennek a korrupciónak a valós mögöttes célja?

− Brüsszel jelenlegi urai, és persze azok az elődök, akik megágyaztak nekik, felépítettek egy demokratikusnak és humánusnak hazudott rendszert, amelyet a nekik tetsző szabályokkal tartanak kordában.

Lehetővé tették Európa illegális migránsokkal történő elárasztását, majd kiprovokálták az ukrajnai háborút.

Ezt azóta is az orosz agresszió következményeként hirdetik, sűrűn hallgatva a Nyugat szerepéről és felelősségéről. Nyilvánvaló, hogy a háborúpárti brüsszeli klikk soha nem fogja beismerni ezzel kapcsolatos bűneit. Személyes anyagi és politikai érdekei azt diktálják, hogy folytassa az ukrajnai háborút és közönyösen szemlélje további százezrek halálát, milliók szenvedését.

− „A világ alapvető politikai egysége a nemzetállam, és az is marad. Természetes és igazságos, hogy minden nemzet a saját érdekeit helyezi előtérbe, és védi szuverenitását. A világ akkor működik a legjobban, amikor az államok saját érdekeiket kezelik prioritásként.” Ez ellen az amerikai gondolat ellen Brüsszel hadakozik: hazánkra akar kényszeríteni egy telefontolvaj politikust. Az EU-politika ilyen jellegű lezüllesztése ellen védekezhetünk-e és hogyan, intelligens nívón?

− A védekezés nem könnyű, de a harcias és bátor hazafiakat lelkesíti, ha azt látják, hogy az ellenfél veszélyes. Igen, a Brüsszelből támogatott hazai ellenfelet nem szabad lebecsülni, mert minden aljasságra képes. Donald Trump friss szellemiséget hozott a globális politikai térbe, de nagyon nehéz a dolga. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy még XIV. Leó pápa, Krisztus urunk jelenlegi földi helytartója sem könnyíti meg a helyzetét.

A szentatya sajnos olyan politikai ügybe ártotta magát, amelyet nem lehet megjegyzés nélkül hagyni. Felszólította ugyanis Trump elnököt, hogy ne „bontsa szét” a transzatlanti szövetséget. Tette ezt újságírók előtt, azután, hogy fogadta Zelenszkij ukrán elnököt. Ki kell mondanunk, hogy amikor Leó pápa a békepárti amerikai elnököt bírálja, akkor azzal a háborúpárti politikai klikket támogatja. Azokhoz csatlakozik, akiknek nem áll érdekükben a lassan négy éve tartó háború befejezése. Nem ezt várnánk a szentatyától. Sokkal inkább egyetértettünk volna vele, ha Mark Rutte NATO-főtitkárt inti meg, amiért ezt a durva és felelőtlen kijelentést tette: „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.”

A pápa felhívhatta volna a figyelmet arra, hogy

a NATO olyan politikai és katonai szövetség, amelynek elsődleges célja tagjainak kollektív védelme, valamint a demokratikus béke fenntartása az Észak-atlanti térségben.

És üzenhetett volna valamit Ursula von der Leyen EB-elnöknek is, aki nemrég sokakat felháborító bejelentést tett, miszerint Európa harcban áll az oroszokkal. Mondta ezt úgy, hogy az oroszok ennek semmi jelét nem adták, és állítólag nem is tudnak róla.



A pápa kifogásolta, hogy a béketárgyalásokba nincsenek bevonva Európa vezetői. De miért is lennének? Közel négy éve, még csak kísérletet sem tettek az oroszokkal való tárgyalásra. Európát gyengítő, elhibázott politikájukkal ők verik szét a transzatlanti szövetséget

A szentatya a NATO és az EU vezetését sajnos nem szólította fel arra, hogy

hagyják abba a háborús feszültség szítását,

nem dorgálta meg őket az ukrajnai proxy háború kiprovokálásában játszott bűnös szerepükért és legfőképpen azért, hogy minden erejükkel gátolják az amerikai elnök béketörekvéseit. Inkább csak Trumpnak üzent. Pedig a Vatikánból is jól látható, hogy Európa balliberális vezetőit cseppet sem aggasztja a kereszténység háttérbe szorulása, a kontinens keresztény hagyományainak, arculatának elveszítése. Ehhez képest a hazai ellenzék hatalomittas vezérének politikai randalírozása csak vihar egy pohár vízben, amelyet a tavaszi választások után nyugodtan elfelejthetünk.



Főkép illusztráció: Orosz gáz export az Európai Unióba.